C'è stato l'effetto Sanremo per i Maneskin. Dopo la vittoria del Festival con la canzone "Zitti e Buoni", il gruppo annuncia già un sold out da record per la data del 18 dicembre 2021 al Mediolanum Forum di Milano. In sole sei ore, tutto esaurito e conseguente annuncio di una seconda data ad Assago, prevista per il 19 dicembre 2021. È la prima volta che i Maneskin calcheranno i più importanti palazzetti d'Italia per presentare il secondo album "Teatro d'Ira – Vol. 1" in uscita il 19 marzo.

La vittoria al Festival di Sanremo 2021

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno conquistato il Festival di Sanremo 2021 con il brano "Zitti e Buoni". La vittoria della band più irriverente e provocatoria del panorama italiano li porterà dritti all'Eurovision Song Contest, dal 18 al 22 maggio 2021 a Rotterdam. Il brano stravince anche in streaming: in pochi giorni, già raggiunti 11 milioni di riproduzioni streaming, stabilmente primo su Spotify e in posizione numero 52 della Chart Global. In testa anche sulle altre piattaforme: Amazon Music, Apple Music, iTunes. Sold out anche il vinile autografato "Teatro d'Ira – Vol.1".

Il nuovo album

Dopo l’album di debutto “Il ballo della vita”, che ha raggiunto il doppio disco di platino, la band pubblicherà il 19 marzo “Teatro d’ira – Vol. I” (già disponibile in presave e preorder). Si tratta del primo volume di un nuovo progetto più ampio che si svilupperà nel corso dell’anno e che racconterà in tempo quasi reale gli sviluppi creativi della band insieme alle prossime importanti esperienze, fra le quali quella, straordinaria, del Festival. Prosegue il grande percorso ambizioso e tutto in divenire, cominciato con il singolo “Vent’anni”. Un disco tutto suonato, registrato in presa diretta, rimandando alle atmosfere analogiche dei bootleg anni ’70 e allo stesso tempo contemporaneo, capace di rappresentare lo stile della band.