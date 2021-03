I Maneskin sono stati artisti di strada e il loro percorso è stato fatto di gavetta, sacrifici e grandi sogni, fino ad arrivare al Festival di Sanremo 2021, uscendone vincitori con il brano "Zitti e buoni". Oggi, dai loro social, spunta una foto in bianco e nero che li rivede per strada a suonare a via del Corso a Roma. In soli quattro anni, un bel salto passando anche per l'undicesima edizione di X-Factor, il programma che li ha scoperti sotto l'egida di Manuel Agnelli, coach e mentore del gruppo.

I Maneskin artisti di strada

I Maneskin sono ancora giovanissimi, hanno poco più di vent'anni, ma in questa foto lo sono ancora di più: adolescenti in t-shirt e pantaloncini corti e la custodia della chitarra aperta per le offerte. La loro immagine è ancora lontana da quella glamorous che abbiamo imparato a conoscere nella settimana del Festival. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno stravinto nonostante non ci fossero quelle aspettative: "Sapevamo che la canzone non era ideale per i canoni sanremesi, ma volevamo testimoniare il nostro percorso e ci ha stupito la velocità con cui è stata capita". Damiano dei Maneskin in lacrime, nel corso di una diretta con i fan, ha dichiarato: "Vincere il Festival con questo pezzo, ci ha fatto rendere conto di avere fatto qualcosa di davvero importante. Erano lacrime di gioia".

Il futuro e i concerti dal vivo

Una canzone come "Zitti e buoni" merita assolutamente di essere suonata dal vivo. I Maneskin debutteranno, pandemia permettendo, il 14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 18 dicembre al Mediolanum Forum di Assago di Milano. Aspettando quelle date, il gruppo farà il suo esordio all'Eurovision Song Contest, la manifestazione canora europea che si terrà a Rotterdam, dal 18 al 22 maggio 2021. Ieri, il gruppo ha ufficializzato la partecipazione.