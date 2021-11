Maneskin e BTS insieme sul palco: il sogno dei fan per i prossimi American Music Awards I Maneskin si stanno preparando per la prima esibizione in una serata premio americana: la band sarà protagonista agli AMA’s 2021 e i fan sognano un’interazione coi BTS.

A cura di Redazione Music

Il 22 novembre si terranno gli AMA, ovvero gli American Music Awards, i premi della musica americana, appunto, che vedono tra i candidati anche i Maneskin. la band italiana, trionfatrice come Best Rock agli ultimi Mtv EMA 2021, infatti, è in lista per aggiudicarsi un premio nella categoria "Favorite trending song" con la loro "Beggin'", canzone amatissima negli Usa, che dovrà vedersela, però, con canzoni altrettanto importanti come "Buss It" di Erica Banks, "Body" di Megan Thee Stallion, “drivers license” di Olivia Rodrigo e infine "Adderall (Corvette Corvette)" di Popp Hunn. La band italiana, inoltre è stata annunciata pochi giorni fa come una di quelle che si esibirà sul palco assieme a colleghi del calibro di Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Jennifer Lopez, Silk Sonic, Diplo e soprattutto i BTS che canteranno sia da soli che con i Coldplay.

Il sogno dei fan: Maneskin e BTS insieme

E proprio il fatto che Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si ritroveranno a suonare nella stessa sera e sullo stesso palco del fenomeno k-pop ha portato i fan a immaginare un'interazione tra di loro. Sui social, per esempio, si trovano tanti fan che immaginano che le due band possano interagire, e per alcuni già il fatto che le due band siano sullo stesso palco è un mezzo miracolo. "Raga ma ci pensiamo che domani i bts vedranno i maneskin esibirsi", "Sperando di avere un'interazione tra maneskin e bts agli AMAs", "Aspettate aspettate Bts e Maneskin che potrebbero incontrarsi?!?!?", "abbiamo davvero perso l’occasione di vedere i maneskin esibirsi con una canzone italiana davanti ai bts è sempre colpa degli ameridogs non ci si crede", "voglio le telecamere puntate sui bts quando i Maneskin si esibiranno, LA ESIGO VI PREGO" sono solo alcuni dei tweet dei fan delle due band, ma c'è anche chi si spinge oltre e manda messaggi in DM alla band italiana per chiedere un'interazione, appunto.

I BTS e i Maneskin fenomeni negli Usa

I BTS sono la band k-pop (anche se loro ormai si considerano oltre il genere, giustamente) più famosa al mondo, in grado, per prima di ottenere negli Usa risultati mai visti prima. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, infatti, sono vere e proprie star, in grado di conquistare le classifiche americane negli ultimi anni e ricercatissimi anche per i feat, come dimostra la collaborazione con la band di Chris Martin. I Maneskin, ormai si sa, è la band italiana che negli ultimi mesi ha avuto il più grande riscontro internazionale, un riscontro che, numeri alla mano, nessun italiano aveva mai visto oltre confine. La loro "Beggin'" è tra le canzoni più ascoltate in radio ed è ancora nella top 20 della classifica Billboard dei singoli (è scesa dal 13° al 17° posto), con un totale di ascolti in streaming pari a oltre 760 milioni.