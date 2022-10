Maneskin, Damiano David: “Ho una malformazione congenita, per questo la mia voce è così” In un’intervista a RTL 102.5 Damiano David, cantante dei Maneskin, ha parlato della sua voce spiegando che è così pervia di una malformazione alle corde vocali.

A cura di Francesco Raiola

Damiano David dei Maneskin (Theo Wargo/Getty Images for Global Citizen)

Dopo l'esibizione a Che tempo che fa, dove hanno suonato per la prima volta live in Italia The Loneliest e l'intervista a Fabio Fazio, i Maneskin hanno tenuto una breve promo nelle radio. Questa mattina sono stati ospiti a RTL 102.5 dove sono arrivati a seguito dell'annuncio delle due speciali date-evento negli stadi, che si terranno allo Stadio Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano lunedì 24 luglio 2023. La band formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, quindi, torna in Italia e lo fa per suonare per la prima volta negli stadi, dopo aver già calcato il palco dell'Arena di Verona e del Circo Massimo, in attesa di conoscere cosa succederà nelle prossime settimane per quanto riguarda le nomination agli Mtv Ema e agli American Music Awards.

A Rtl Damiano ha parlato della strana conformazione delle sue corde vocali, spiegando che il timbro della sua voce è dovuto a un problema congenito: "Le mie corde vocali sono un po' particolari, fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo. Per questo la mia voce è così perché ci passa aria in mezzo" ha spiegato il cantante della band. Un problema che non gli causa particolari problemi e gli ha permesso di conquistare, anche grazie alla sua voce, una notorietà mondiale, dopo il secondo posto a X Factor e soprattutto le vittorie al Festival di Sanremo e all'Eurovision del 2021.

La band ha ripercorso anche i primi successi, scherzando su Marlena: "È il nostro incubo. Spesso ce lo dicono per strada. Un personaggio seriale che passa da una canzone all'altra" e spiegando, per esempio, come nacque Zitti e buoni: "È nata in un garage che avevamo abbellito per renderlo più accogliente. Questa cosa ci rimarrà sempre impressa". Nonostante gli ultimi singoli "Mammamia", "Supermodel" e "The loneliest" – canzone di debutto più ascoltata su Spotify la scorsa settimana – siano tutte cantate in inglese, visto anche il pubblico mondiale a cui ormai fanno riferimento, durante l'intervista i Maneskin hanno spiegato che torneranno a cantare in italiano qualche canzone nuova.