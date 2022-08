Maneskin al Lollapalooza 2022: i video dei salti di Damiano e di Victoria che suona tra la folla Hanno conquistato anche Chicago al Lollapalooza Festival 2022: il racconto video della performance dei Maneskin che ha infiammato il pubblico.

A cura di Vincenzo Nasto

Maneskin Lollapalooza 2022

Il fenomeno Maneskin negli Stati Uniti non smette di crescere, di sviluppare un proprio pubblico, una propria arena gremita per i quattro artisti romani, che dopo aver conquistato il Circo Massimo, sono arrivati a Chicago per il Lollapalooza 2022. Al Grant Park è andata in scena l'ennesimo spettacolo, colmo d'energia, che ha impressionato anche il pubblico che per la prima volta assisteva alla padronanza del palco dei Maneskin. Tante le testimonianze, soprattutto sui social, in cui è possibile notare l'energia di Damiano David, che chiede al pubblico di saltare sulle note di "I wanna be your slave", ma anche la voglia di stare tra il pubblico di Victoria De Angelis, che si è esibita con un assolo in mezzo alla folla. Tutto questo è stato il set da 12 brani dei Maneskin al Grant Park di Chicago, teatro per quattro giorni di musica live con artisti del calibro di Metallica, Green Day, Dua Lipa, Machine Gun Kelly, J-Hope.

L'arrivo sul palco con "Zitti e Buoni"

Non poteva che cominciare così l'ennesima avventura americana dei Maneskin, che nelle scorse ore si sono esibiti con un set da 12 brani sul palco del Grant Park di Chicago per l'edizione 2022 del franchise festival Lollapalooza. Solo lo scorso mese, i quattro artisti romani erano stati tra i protagonisti della sua versione "svedese", headliner del festival che si era tenuto a Stoccolma. Nel frattempo, nelle scorse settimane hanno fatto saltare il pubblico romano, con la data al Circo Massimo, e non hanno smesso neanche nelle scorse ore, quando si sono presentati sul palco con il brano che gli ha permesso di vincere il Festival di Sanremo e l'Eurovision Song Contest 2021: "Zitti e buoni".

L'energia di Damiano: "Incominciate a saltare, urlare, e fate tutto ciò che volete"

Dopo essersi presi la prima grande ovazione del pubblico, Damiano David ha richiamato il pubblico sulle note di "I wanna be your slave". Il brano contenuto in "Teatro d'Ira, vol.I" è uno dei singoli che sta raccogliendo maggior entusiasmo anche oltreoceano, e proprio il cantante ha sfruttato l'occasione per far saltare il pubblico. In un siparietto divertente con la folla, Damiano David ha parlato al pubblico: "Andiamo giù, giù sulle ginocchia. Vedo qualche cu*o svogliato, ma che ci possiamo fare per questi. Potete prendere la loro maglietta e tirarli giù, così da farli scendere. Adesso conterò fino a quattro, e quando sentirete il numero quattro, incominciate a saltare, urlare, e fate tutto ciò che volete". L'esplosione della folla testimonia il magnetismo sul palco del cantante.

Victoria De Angelis suona tra la folla

Non solo Damiano David, non solo il frontman al centro dell'attenzione dei fan. Basta vedere come si son presi il fronte del palco Thomas Raggi e Victoria De Angelis, durante l'esecuzione dei brani. Ma il palco forse non bastava alla bassista romana, che durante l'esecuzione di un brano, ha deciso di scendere dal palco e raggiungere la folla. Un momento in cui il pubblico ha creato un cerchio attorno a Victoria De Angelis, che si è esibita in un assolo, facendo impazzire il pubblico. 20 secondi di pura libertà, ripresa dai cellulari, per un video che è diventato virale in poche ore. Nel frattempo, dopo il trio "Zitti e buoni", "Mammamia", "Supermodel", dopo l'euforia per "I wanna be your slave", il gruppo si è esibito anche con una serie di cover rock, come "My Generation" degli Who e "I Wanna Be Your Dog degli Stooges", senza dimenticare ciò che li aveva resi inizialmente celebri in USA: la cover di "Beggin'" di Frankie Valli and the Four Seasons.