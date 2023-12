M’ama non M’ama è il nuovo singolo di Tommaso Stanzani, nel 2024 autore di un intero Ep S’intitola M’ama non M’ama il singolo dell’artista bolognese, tra i talenti scovati nell’ambito di Amici di Maria De Filippi, che ha debuttato come cantante nel 2022. Il nuovo singolo, in uscita l’8 dicembre 2023, sarà parte di un Ep composto da sei brani dei quali Stanzani è anche autore.

Ad oltre un anno dal suo debutto da cantante, Tommaso Stanzani torna con un nuovo singolo dal titolo M’ama non M’ama, presentato in anteprima a Viva Rai 2 da Fiorello, che già da un biennio lo ha accolto nel suo cast di ballerini.

La nuova canzone di Tommaso Stanzani

S’intitola M’ama non M’ama il singolo dell’artista bolognese, tra i talenti scovati nell’ambito di Amici di Maria De Filippi. Dal pattinaggio alla danza, per arrivare al canto, passando naturalmente per la tv, che gli ha dato spazio e visibilità. Il nuovo singolo, in uscita l’8 dicembre 2023, è prodotto da Simone Poccia con l’etichetta Vinians Music e sarà distribuito da ADA della Warner Music Group ed è soltanto un assaggio del lavoro che Stanzani sta mettendo in piedi. M’ama non M’ama sarà infatti parte di un Ep in uscita nel 2024 composto da sei brani dei quali è anche autore. “Sono un buon ascoltatore e in amicizia amo essere di aiuto, di supporto e anche di conforto”, ha fatto sapere Tommaso spiegando che il contenuto del suo singolo è ispirato alla storia di una persona a lui molto cara.

Tommaso Stanzani diviso tra danza e canto

Dopo l’esperienza nel cast di Amici nel 2020 che lo ha condotto fino al serale, Tommaso Stanzani ha continuato a lavorare in televisione nel corpo di ballo di Battiti Live e poi a Viva Rai2. A marzo 2022, mentre la sua carriera artistica esplode, dà vita al progetto musicale ‘Origami’, nato dalla passione per la scrittura. Nel corso dell’estate uscirà il secondo brano ‘Flor de Luna’, una ballad molto romantica che, secondo l’interpretazione di molti fan, si è ispirata alla relazione con Tommaso Zorzi. “Non mi sono svegliato una mattina e ho detto ‘faccio questa cosa'. Ho studiato tanto. Sia canto che altre cose. C'è tutto un lavoro dietro”, aveva chiarito ai tempi del suo debutto da cantante. “In America è normale fare tante cose diverse, canto, ballo, recitazione. In Italia tendiamo un pò a etichettare. Avevo paura che la gente pensasse ‘questo ha imparato a ballare ieri e oggi vuole fare un'altra cosa'".