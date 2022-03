Tommaso Stanzani pronto al debutto come cantante: “Il brano è dedicato alla mia storia d’amore” Tommaso Stanzani pubblicherà a breve il suo primo brano in cui, oltre che cantante, sarà anche ballerino. L’ex allievo di Amici ha spiegato che sarà una canzone “dedicata alla mia storia d’amore”, che ora sta vivendo con Tommaso Zorzi.

A cura di Elisabetta Murina

Dal mondo della danza a quello della musica. Dopo l'esperienza ad Amici 20 come ballerino, Tommaso Stanzani sta per pubblicare il suo primo brano come cantante. Non ha ancora voluto svelare quale sarà il titolo della canzone, che uscirà a breve, ma via Instagram ha fatto sapere che sarà una "ballad d'amore" dedicata a una persona speciale, molto probabilmente il fidanzato Tommaso Zorzi, a cui è legato da più di un anno.

Come è nato il brano di Tommaso Stanzani

Tommaso Stanzani è emozionato al pensiero di pubblicare il suo singolo d'esordio che potrebbe sancire l'inizio di una carriera nel anche nel mondo della musica. Ormai prossimo al debutto, ha voluto raccontare sul suo profilo Instagram le preoccupazioni che l'hanno accompagnato durante questo percorso inedito:

Mi spaventa tantissimo, in America è normale fare tante cose diverse, canto, ballo, recitazione. In Italia tendiamo un pò a etichettare. Avevo paura che la gente pensasse "questo ha imparato a ballare ieri e oggi vuole fare un'altra cosa".

L'idea di scrivere una canzone non è nata così all'improvviso ma, ha spiegato l'ex allievo di Amici, è frutto di uno studio approfondito della disciplina: "Non mi sono svegliato una mattina e ho detto ‘faccio questa cosa'. Ho studiato tanto. Sia canto che altre cose. C'è tutto un lavoro dietro"

Tommaso Stanzani ballerino nel videoclip del brano

Il brano uscirà a breve, ma Tommaso Stanzani non ha ancora voluto svelarne il titolo. Tuttavia, ha fatto sapere che sarà una canzone "dedicata alla mia storia d'amore", lasciando intendere di aver scritto il testo pensando al fidanzato Tommaso Zorzi.

Del singolo in uscita, però, l'ex allievo di Amici non solo è stato compositore, ma sarà anche ballerino. Ed è stata proprio la danza a guidarlo nell'intraprendere questa strada: "Ci sarà un videoclip dove ballo. Ho sempre utilizzato la danza come mezzo di comunicazione per esprimere i miei sentimenti. In questo periodo sento il bisogno di danzare su qualcosa di mio".