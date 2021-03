in foto: LaPresse

Dalle note di Paolo Conte e la voce di Caterina Caselli, arriva il successo del 1968 "Insieme a te non ci sto più", uno dei brani più importanti della carriera della cantante romana, reinterpretato negli anni successivi da artisti come Ornella Vanoni, Franco Battiato ed Elisa. La canzone racconta le note finali di un amore che sta per essere spezzato, distrutto da un sentimento che non c'è più, perduto nell'assenza di tenerezza e comprensione.

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2021, dedicata alle cover e ai duetti, Malika Ayane si esibirà sul palco di Sanremo con il brano "Insieme a te non ci sto più" di Caterina Caselli. Un rapporto speciale con la cantante, che le lega sia musicalmente, che personalmente: "Sono stata tra le ultime artiste sotto contratto Sugar, con una prospettiva di carriera. Sono legata a lei: ha ascoltato il brano che porto a Sanremo e mi ha scritto: "Sublime". Caterina è Caterina. Tengo a lei, come alla definizione della mia voce che ha fatto Paolo Conte".

Il significato di Insieme a te non ci sto più

"Insieme a te non ci sto più", come dichiarato dalla stessa cantante modenese Caterina Caselli, rappresenta uno dei brani migliori del suo repertorio, un singolo in grado di fotografare l'amore perduto di una donna verso il proprio partner, l'assenza di attenzioni che la fa scappare in "vallate col sole più caldo di te". Già dalla prima strofa, la cantante esprime la sua totale distanza dal partner, qualcuno che la comprendesse: "Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido". La natura entra selvaggia nel brano, prendendo le sembianze dei due soggetti, da una parte la donna che "trascino negli occhi, dei torrenti d'acqua chiara", alla ricerca di un posto che la possa far sentire amata. L'ultima strofa è l'addio della donna alla propria relazione, non senza un pizzico di dolore: "Arrivederci amore ciao, le nubi sono già più in là, finisce qua chi se ne va che male fa".

Il testo di Insieme a te non ci sto più

Insieme a te non ci sto più

Guardo le nuvole lassù

Cercavo in te la tenerezza che non ho

La comprensione che non so

Trovare in questo mondo stupido

Quella persona non sei più

Quella persona non sei tu

Finisce qua chi se ne va che male fa

Io trascino negli occhi

Dei torrenti d'acqua chiara

Dove io berrò

Io cerco boschi per me

E vallate col sole più caldo di te

Insieme a te non ci sto più

Guardo le nuvole lassù

E quando andrò devi sorridermi se puoi

Non sarà facile ma sai si muore un po' per poter vivere

Arrivederci amore ciao

Le nubi sono già più in là

Finisce qua chi se ne va che male fa