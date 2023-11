Mahmood risponde a Malgioglio su Cocktail d’amore: “Non l’ho copiata, vi spiego com’è nata” Mahmood ha spiegato come è nato il suo ultimo singolo Cocktail d’amore, rispondendo alle accuse di Cristiano Malgioglio.

A cura di Redazione Music

Mahmood ha risposto alle polemiche che Cristiano Malgioglio ha condiviso coi suoi fan su Instagram. L'autore, infatti, aveva criticato aspramente Ma l'ex vincitore del Festival di Sanremo per il titolo del suo nuovo singolo Cocktail d'amore che era uguale a un brano che lo stesso Malgioglio aveva scritto per Stefania Rotolo, reputando offensivo e dichiarandosi fuori di sé per la scelta del cantautore milanese. Ai microfoni di RDS però, Mahmood ha spiegato come nasce quel titolo e perché Malgioglio non c'entra nulla o, almeno, non c'entra in maniera diretta.

Su Instagram Malgioglio aveva detto di essere arrabbiato: "Quello è un titolo iconico legato al brano di grande successo che scrissi io e che fu portato al successo dalla povera Stefania Rotolo. Sono fuori di me" e aveva aggiunto che quel titolo non era banale ed era stato dato a una canzone importante: "Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi Nel blu dipinto di blu. Non si può fare, mi fa infuriare. Se avesse fatto una cover, sarebbe stata una bella cosa. Ma questo proprio no. Se lui non ha idee, cambiasse immediatamente lavoro. Perché questo lavoro si fa con le buone idee, non scopiazzando le idee altrui. Di fronte a queste cadute di stile, io divento una bestia".

Mahmood ha risposto, spiegando che dopo che la sua casa a Milano aveva preso fuoco aveva bisogno di spostarsi e cambiare aria così prese un biglietto aereo e volò a Berlino: "Non conoscevo nessuno, ho chiamato un mio amico che andava spesso lì e gli chiedo il numero dei suoi amici perché volevo andare a ballare, mi dà il numero e mi portano, per la prima volta, a ballare a questa serata che si chiamava Cocktail d’amore, quindi il pezzo è nato in quel contesto lì, in quella situazione lì, quindi il titolo prende spunto da quella serata che poi ho scoperto che il nome gli è stato dato in onore del programma di Amanda Lear che aveva rifatto la cover di Stefania Rotolo scritta da Cristiano Malgioglio. Quindi volevo dire a Malgi che dovrebbe essere molto contento perché c'è tantissima gente a Berlino che si diverte un mondo in onore della sua canzone".