Cristiano Malgioglio furioso con Mahmood per il titolo del nuovo brano: “Cambiasse lavoro” Cristiano Malgioglio pubblica un post contro Mahmood dopo l’uscita del brano Cocktail d’amore. “Legato a un brano che scrissi io”, ha tuonato il cantautore, “Se non ha idee, cambiasse lavoro”.

A cura di Stefania Rocco

Cristiano Malgioglio si scaglia contro Mahmood dopo l’uscita dell’ultimo brano del cantautore sardo, intitolato Cocktail d’amore. L’artista, giudice di Amici e Tale e Quale Show (sta vivendo una seconda stagione della sua carriera, legata soprattutto al piccolo schermo), ha riversato sul suo profilo Instagram il suo malcontento legato alla scelta di un titolo che sostiene ricalchi un suo grande successo del passato. Successo cui accusa Mahmood di essersi ispirato.

Il post di Cristiano Malgioglio: “Sono furioso”

“Sono arrabbiato. Sono venuto a Istanbul a trovare il mio fidanzato e mi hanno avvertito che oggi Mahmood ha annunciato un nuovo brano che si intitola Cocktail d’amore. Quello è un titolo iconico legato al brano di grande successo che scrissi io e che fu portato al successo dalla povera Stefania Rotolo”, tuona il cantautore in una Instagram story, “Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale, è molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi Nel blu dipinto di blu”. E conclude consigliando al collega addirittura di cambiare mestiere:

Non si può fare, mi fa infuriare. Se avesse fatto una cover, sarebbe stata una bella cosa. Ma questo proprio no. Se lui non ha idee, cambiasse immediatamente lavoro. Perché questo lavoro si fa con le buone idee, non scopiazzando le idee altrui. Di fronte a queste cadute di stile, io divento una bestia.

Il nuovo singolo di Mahmood è Cocktail d’amore

Oggi, lunedì 30 ottobre, Mahmood ha annunciato l’uscita del suo ultimo singolo, Cocktail d’amore. Si tratta di un brano che sarà disponibile in radio e sulle piattaforme digitali a partire dal 3 novembre prossimo. Scritta da Mahmood e prodotta da Dardust, è una ballad che racconta i sentimenti e la nostalgia legati alla fine di una relazione.