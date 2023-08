Madonna compie 65 anni e annuncia le date del tour rinviate per il ricovero A causa dell’infezione batterica che l’ha costretta al ricovero in ospedale, Madonna non festeggerà questi 65 anni in tour. la cantante, intanto, ha annunciato le date del tour rinviate nelle settimane scorse.

A cura di Redazione Music

Negli ultimi anni Madonna aveva festeggiato i suoi compleanni in Italia, tra la Puglia e la Sicilia, mentre quest'anno avrebbe dovuto farlo in tour. Purtroppo il ricovero improvviso arrivato a causa di un'infezione batterica l'ha costretta a svariati giorni in ospedale, a un riposo forzato e a dover rinviare l'inizio della leg americana del suo Celebration Tour. La cantante aveva quindi spiegato di dover cominciare dal tour europeo, e il 15 agosto, giorno prima del suo compleanno, Live Nation ha annunciato che il tou americano riprenderà il prossimo 13 dicembre dal Barclays Center di Brooklyn, prima di proseguire a Boston, Seattle, Chicago, Las Vegas, Atlanta e Los Angeles. Alcune delle date, però, sono state cancellate a causa di problemi di programmazione, evidentemente non era possibile incastrare il nuovo calendario con le nuove esigenze di tutti.

Il concerto di Madonna, quindi, partirà con i quattro concerti sold out a Londra che partiranno il prossimo 14 ottobre a cui seguirà il tour europeo che la porterà in Belgio, Danimarca, Svezia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Paesi Bassi e ovviamente anche in Italia, dove la cantante si esibirà per due date, il 23 e 25 novembre, quando calcherò il palco del Mediolanum Forum di Milano. A quel punto la cantante tornerà in patria per esibirsi: "Ottenere la riprogrammazione di tutti gli spettacoli era la priorità numero uno. Sfortunatamente, a causa di conflitti di programmazione, alcuni spettacoli verranno cancellati. Madonna si rammarica dell'inconveniente per i fan e spera di poter tornare in quelle città in futuro" di legge in una nota diramata dall'agenzia che organizza il tour.

A fine giugno il manager di Madonna è stata ricoverata d'urgenza in ospedale a causa di un'infezione batterica, come ha scritto il suo manager Guy Oseary in un post su Instagram: "Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva. La sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour". Per giorni la cantante non si è mostrata sui social e i media inglesi e americani hanno scritto di come le condizioni della cantante fossero gravi al punto che i figli erano tornati di corsa a New York per starle vicini.

Tutte le date del tour