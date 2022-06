“Ma non eri in punto di morte?”, la risposta perfetta di Fedez all’hater “No, non sono in punto di morte. Ma tu sei un cogl***”, così risponde Fedez a un hater che aveva commentato senza un briciolo di sensibilità una foto dell’artista.

A cura di Stefania Rocco

Si era divertito a prenderlo in giro su Twitter per le sue condizioni di salute, senza mostrare un briciolo di sensibilità nei confronti di Fedez, reduce da un intervento chirurgico per asportare un tumore neuroendocrino al pancreas. Ma questa volta Fedez non è rimasto a guardare e, forte del suo frequentatissimo profilo Twitter, ha deciso di rispondere all’hater pubblicando il suo tweet senza curarsi di nascondere il nickname dell’uomo.

Il tweet di Fedez

È accaduto qualche ora fa su Twitter. L’hater in questione ha commentato una foto di Fedez e J-Ax (che recentemente si sono ritrovati) e, ricollegandosi a quanto l’artista aveva fatto coraggiosamente sapere circa il suo stato di salute, ha scritto: “Ma non era in punto di morte?”. A intercettare il tweet è stato proprio Fedez che ha ripubblicato il messaggio in questione, aggiungendo il suo personale commento: “No, però tu sei un cogl***”.

La politica dei Ferragnez contro gli hater

Solo qualche giorno fa era stato il turno della moglie Chiara Ferragni di replicare a una utente senza curarsi di nascondere il fastidio. Lo aveva fatto con un video postato sul suo profilo TikTok. “Sarai a Sanremo? Allora non lo guarderò”, aveva scritto la donna. Il commento era stato ricondiviso da Chiara sul suo profilo. A differenza di quanto fatto dal marito qualche ora fa, la regina delle influencer ha evitato commenti, limitandosi a mostrare alla hater il dito medio. Tra le coppie più commentate sui social, Chiara e Federico hanno deciso di cambiare politica e, quando possibile, di rispondere personalmente a quanti dimostrano odio o fastidio nei loro confronti. Un modo per scoraggiare attacchi insensati oppure, laddove non fosse possibile, di invitare i leoni da tastiera ad assumersi pubblicamente le proprie responsabilità.