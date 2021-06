Si sono svolti a Rosà, in provincia di Vicenza, i funerali di Michele Merlo, il cantante di Amici scomparso a causa di un’emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante. Venerdì 18 giugno alle 17 lo Stadio comunale “Toni Zen” ha accolto la cerimonia di addio al giovane artista, scomparso all'età di 28 anni. Centinaia le persone presenti alle esequie, che hanno voluto dare l'ultimo saluto al ragazzo. Tra tra loro la famiglia, gli amici e tante persone del posto che gli aveva dato i natali.

Le parole di Luna

Dopo l'omelia di padre di padre Carlo Maria Veronesi, si sono seguiti diversi momenti di ricordo per Michele, ha parlato sua cugina, sono state cantate canzoni per lui e si è ascoltata la voce di Michele, leggere l'ultima poesia composta. Vicina ai genitori del ragazzo c'era Luna, la fidanzata di Michele Merlo che era stata vicino a lui negli ultimi giorni di vita. Supportata dalle amiche, ha ricordato Michele: "Mi hai insegnato a essere una romantica ribelle e proverò ad esserlo per tutta la vita. Non ti dimenticherò mai".

Maria De Filippi non era presente

Presenti ai funerali molti dei ragazzi di Amici, mentre non c'era Maria De Filippi, che potrebbe aver fatto visita alla famiglia in forma privata. Presente il presidente Luca Zaia, avvistati Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che non hanno rilasciato dichiarazioni. Poche ore prima dei funerali era stata allestita a Bologna la camera ardente che ha permesso a molti fan del cantante di dare l'ultimo saluto. Presente in quell'occasione anche Emma Marrone, che aveva legato molto con Merlo ai tempi di Amici 2017, quando era direttore artistico della squadra del cantante, allievo della scuola con il nome d'arte Mike Bird.

La morte di Michele Merlo

La morte di Michele Merlo è stato un evento molto sentito, sia per l'età giovanissima dell'artista, ma soprattutto per il dibattito sopraggiunto dopo il decesso, in relazione alla denuncia dei familiari per soccorsi che sarebbero stati inadeguati. Una serie di fattori che ha fatto slittare i funerali di quasi due settimane, con il decesso di Merlo avvenuto il 6 giugno scorso.