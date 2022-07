L’ultimo saluto a Vittorio De Scalzi, il ricordo di Renato Zero, De Andrè e dei Nomadi Da Renato Zero a Rita Pavone, sono tanti i musicisti che hanno voluto ricordare Vittorio De Scalzi dei New Trolls scomparso oggi.

Vittorio De Scalzi (LaPresse)

La scomparsa di Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls, morto all'età di 72 anni è stata accolta con dolore da parte del mondo della musica. Sono stati tantissimi coloro che hanno voluto condividere sui propri social la vicinanza alla famiglia e un ricordo di uno degli artisti che ha scritto la storia della musica italiana contemporanea. Intanto la famiglia e il Club Tenco hanno fatto sapere che "lunedì 25 luglio, alle 18:00 presso la sede del Club Tenco, piazza Cesare Battisti a Sanremo avrà luogo il funerale in forma laica. Tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto potranno farlo fino alle 23:00". "Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran – siu legge nel post con cui la famiglia ha annunciato la scomparsa -. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato . Continuate a cantare a squarciagola “ quella carezza della sera” … lui vi ascolterà".

Tra i primi a voler salutare il musicista c'è stato Renato Zero che sui social ha scritto: Genova e l’Italia intera, piangono, la scomparsa di Vittorio De Scalzi. Co-fondatore del gruppo musicale dei New Trolls, nonché musicista ed interprete di prima grandezza. Io sono qui dalle 4:30 di oggi, che respiro un vuoto assoluto, di una perdita per me profonda ed incolmabile. Quello che tenterò di fare per Vittorio, è adoperarmi, affinché non vengano dimenticati, i suoi talenti e la sua lealtà nei confronti della musica e di chi lo ha amato profondamente come me! Vi chiedo una preghiera per lui".

Tra coloro che hanno voluto salutare De Scalzi ci sono anche Red Canzian che ha ricordato: "Avevamo fatto, qualche anno fa, un concerto di Natale insieme, all’interno della Chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso, e anche in quell’occasione avevo apprezzato la sua bravura e il suo animo dolce… un altra persona per bene del nostro ambiente che ci lascia, un’ altra vittima di questa crudele pandemia. Ciao amico mio, buon viaggio verso la tua Aldebaran", mentre Cristiano De Andrè lo ha definito "Un grande musicista e un amico da sempre! Oggi il mio cuore è più piccolo". Anche i Nomadi hanno scritto: "Ci lascia un altro grande artista….Ciao Vittorio salutaci le stelle".