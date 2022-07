È morto Vittorio De Scalzi, il cantante fondatore dei New Trolls aveva 72 anni È morto Vittorio De Scalzi, cantante e fondatore del gruppo rock New Trolls. Aveva 72 anni. L’annuncio con un post via Facebook nella giornata di oggi, domenica 24 luglio: “Ha raggiunto la sua Aldebardan”.

A cura di Elisabetta Murina

È morto Vittorio De Scalzi. Il cantante e fondatore del gruppo rock New Trolls aveva 72 anni. L'annuncio è arrivato oggi, domenica 24 luglio, sulla sua pagina Facebook: "Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran". Il riferimento è a una stella, appartenente alla costellazione del Toro, che nel 1978 è diventato il titolo di uno dei suoi più celebri brani. Era stato colpito da fibrosi polmonare un mese dopo essere guarito dal covid e, negli ultimi giorni, le sue condizioni di salute si erano ulteriormente aggravate. Domani (25 luglio) alle 18:00 presso la sede del Club Tenco, a Sanremo, avrà luogo il funerale in forma laica.

La carriera con i New Trolls

Nato a Genova, De Scalzi si è avvicinato alla musica da giovanissimo grazie agli insegnamenti della madre, pianista di professione. Negli anni Sessanta ha fondato il gruppo I Trolls, insieme a Pino Scarpetti. Nel 1967, terminata questa prima esperienza, dà vita alla band New Trolls, con qual quale arriverà al grande pubblico. Con loro ha aperto la tournée italiana dei The Rolling Stones e suonato in jam session con musicisti come Stevie Wonder. Non solo: come band hanno partecipato a 7 edizioni del Festival di Sanremo e realizzato diversi brani e raccolte, come Aldebaran (citata nel post della morte), Profili (1983), America O.K. (1985), Amici (1989), Quella carezza della sera.

L'esperienza da solista

Oltre all'attività con i New Trolls, De Scalzi è stato anche autore per altri artisti, come Mina, Ornella Vanoni e Anna Oxa. Ha collaborato anche con Fabrizio De André, con il quale ha portato avanti il tour Suonatore Jones, incentrato sui suoi brani e su quelli del cantautore. Nel 2008 è arrivato il primo album in studio da solista dal titolo Mandilli, pubblicato da Aerostella e realizzato interamente in dialetto genovese, città a lui molto cara. Tre anni più tardi, nel 2011, il secondo album (Gli occhi del mondo).