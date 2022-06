Luigi Strangis meglio di Capo Plaza, il vincitore di Amici vola primo in classifica La classifica degli album più ascoltati della settimana dice che Luigi Strangis è primo, davanti a Capo Plaza. Tra i singoli primo Fedez con Mara Sattei e Tananai.

A cura di Redazione Music

Luigi Strangis, vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, esordisce in testa alla classifica FIMI degli album più venduti della settimana con il suo EP d'esordio Strangis. È il primo, tra i finalista del programma, a esordire in testa alla classifica e lo fa battendo uno degli artisti più attesi dell'anno, ovvero Capo Plaza, che pure aveva raccolto numeri importanti in streaming, finendo al quinto posto nella classifica Spotify degli album d'esordio più streammati al mondo. Un risultato importante che, nonostante tutto, non è servito ad avere la meglio su Strangis, autore di un fortunato firmacopie in giro per l'Italia.

Il primo posto di Strangis coincide anche con la prima prima posizione ottenuta dalla neonata etichetta 21Co che nasce proprio dall'esperienza di Amici e vede coinvolti tra gli altri da Giordana Angi, Briga e da Gabriele Costanzo che ha nel roster anche l'altro finalista Alex che il 10 giugno ha pubblicato il suo Ep d'esordio "Non siamo soli". Solo secondo il rapper salernitano Capo Plaza con il suo Hustle Mixtape. In generale è un buon esordio, se non fosse che il suo album precedente "20" era stato certificato quattro volte platino, mantenendo per un anno le posizioni alte della classifica. Chiude il podio Lazza che con "Sirio" guadagna due posizioni, mettendosi alle spalle sia Harry Styles con il suo "Harry's House" che "Blocco 181", colonna sonora della prima serie serie tv firmata da Salmo. Mantiene la sesta posizione Taxi Driver di Rkomi, mentre esordisce in settima "Armageddon", che segna il ritorno di Ketama126. In ottava posizione c'è "Blu Celeste" di Blanco, seguito da Irama con "Il giorno in cui ho smesso di pensare" ed "Eclissi" di Gemitaiz.

Piccola rivoluzione anche tra i singoli dove cambia completamente il podio. Vola subito in prima posizione, infatti, "La dolce vita", la canzone di Fedez che vede la collaborazione di Mara Sattei e Tananai, che in soli sette giorni conquista la testa, dopo essere risultata anche la canzone più trasmessa dalle radio italiane la scorsa settimana. Seconda posizione per "Nostalgia", la canzone che segna il ritorno inedito di Blanco, che si posiziona subito davanti a "Shakerando", la canzone di Rhove che da settimane occupa il primo posto della classifica dei singoli più ascoltati d'Italia. Chiudono la top 5 "I love you baby" di Jovanotti e "5 gocce" di Irama feat Rkomi.