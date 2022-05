Lorenzo Fragola: “Avevo pensato di lasciare per sempre la musica, ora inizio un nuovo progetto”

Lorenzo Fragola è pronto a tornare con un nuovo progetto musicale. L'ex vincitore di X Factor, in gara al Festival di Sanremo nel 2015, ha annunciato con un post pubblicato su Instagram che a breve uscirà un suo nuovo brano, parte di un qualcosa di più ampio realizzato insieme all'amico e musicista Mameli. La notizia è arrivata dopo anni di stop (l'ultimo album risale al 2018), nei quali il cantautore catanese ha vissuto un difficile momento personale, una malattia e un lutto, tanto che ha pensato di abbandonare la musica.

Lorenzo Fragola ha scelto un lungo post su Instagram per rendere pubblico il suo ritorno con un nuovo progetto musicale, a cui sta lavorando con l'amico Mameli (Mario Castiglione). É grazie a lui che è riuscito ad affrontare il "momento più difficile della mia vita", nel quale si è trovato a dover fare i conti con una malattia e la morte del padre lo scorso agosto, oltre che con il pensiero di abbandonare la musica definitivamente:

In questo percorso ho incontrato questo amico qua, Mario. Lo conosco da quando ero un adolescente e condivide con me il percorso nella musica e gli stessi sogni/ansie/obiettivi. Avevo pensato di mettere da parte la musica definitivamente, perché sono fatto così e non mi piace prendere in giro le persone e fare cos’è giusto per "esserci".