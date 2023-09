Loredana Bertè positiva al Covid: “Mi viene da piangere, sto malissimo” Loredana Bertè, in un video pubblicato su Instagam e su TikTok, ha dato degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

A cura di Daniela Seclì

Loredana Bertè ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. Nei giorni scorsi, infatti, ha destato preoccupazione la sua decisione di annullare il concerto a Catania, previsto per giovedì 31 agosto. L'artista ha fatto sapere di avere il Covid.

Come sta Loredana Bertè

Loredana Bertè ha sempre nutrito affetto e rispetto per il suo pubblico e già nei giorni scorsi si era scusata per non avere avuto la forza di portare a termine il suo tour: "Sono senza forze e senza voce, spero mi vogliate ancora bene", aveva detto. In queste ore, è tornata sui social e in un video pubblicato su TikTok e su Instagram, ha fatto sapere di avere contratto il Covid:

Ciao a tutti, purtroppo mi dispiace moltissimo, non sapete quanto, non aver potuto fare il concerto qua a Catania, con un pubblico spettacolare come eravate voi. Ieri sono stata malissimo, oltre a tutti gli altri problemi che ho, il dottore mi ha detto che avevo un inizio di influenza. Stamattina speravo di stare meglio, invece mi sono svegliata con un dolore alla schiena da impazzire. Fortissimo. Stamattina, con la mia manager a cui non sono piaciuti questi sintomi, abbiamo voluto fare un secondo tampone. Purtroppo sono risultata positiva. Mi viene da piangere.

Loredana Bertè costretta ad annullare il concerto a Catania

In questi giorni, Loredana Bertè si è vista costretta ad annullare il concerto a Catania. Sinceramente dispiaciuta, ha spiegato che le sue condizioni di salute non le consentivano di fare questo sforzo: