Loredana Bertè non sta bene, costretta ad annullare il concerto: “Vomito e febbre, ma niente Covid” L’entourage della cantante ha fatto sapere che Loredana Berté non potrà essere presente sul palco di Lanciano, ultima tappa del suo Manifesto Summer Tour prevista per sabato 17 settembre. Potrebbe trattarsi di un virus gastrointestinale: “Sono davvero spossata”.

A cura di Giulia Turco

Loredana Bertè costretta ad annullare una tappa del suo tour estivo per via di un problema di salute. La cantante è intervenuta suoi social spiegando ai suoi fan di dover dare forfait, con enorme dispiacere, saltando quindi il prossimo appuntamento di Lanciano, in provincia di Chieti, per rimettersi in sesto: “Febbre e vomito, ma niente Covid”, rassicura.

L’annuncio del forfait al concerto di Lanciano

“Cari tutti, mi trovo in hotel vicino a Lanciano da 2 giorni e volevo concludere in bellezza il mio Manifesto Summer Tour. Purtroppo però la ripresa dei live è stata emozionante e bellissima, ma non priva di salite. Dal 2020 è stato tutto come un percorso ad ostacoli”, spiega la cantante con una Story su Instagram. “Ieri subito dopo cena ho iniziato a stare male, forse per qualcosa che ho mangiato. Febbre e vomito, ma niente Covid (ho fatto 3 tamponi: tutti negativi). Il medico che mi ha visitata oggi in hotel parla di possibile virus gastrointestinale”. Ecco perché non avrà il tempo di rimettersi in forze prima del concerto che avrebbe dovuto tenere nella serata di sabato 17 settembre.

Sono davvero spossata. Purtroppo niente concerto stasera: devo stare a riposo. Ringrazio tutti i tantissimi fan che sono venuti ai miei concerti e anche chi stasera purtroppo, non potrei vedermi. Ora devo pensare come riuscire a rientrare a Milano….

Il tour estivo e gli incontri con i fan

Quella di Loredana Bertè è stata un’estate emozionante ricca di appuntamenti con la musica. Dopo la sua partecipazione al Tim Summer Hits, la cantante ha iniziato il suo tour partendo da Roseto degli Abruzzi, con oltre sette date proseguite fino al 13 settembre, con l’appuntamento a Reggio Emilia. Bertè è amatissima dal suo enorme seguito, come ha dimostrato l’episodio di una fan incontrata sul treno della prima tappa del tour, immortalato dalla stessa cantante. L’ammiratrice era talmente emozionata da sentirsi quasi male davanti alla cantante, che teneramente l’ha rassicurata abbracciandola e pubblicando il video sui social.