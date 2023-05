Loredana Bertè: “Mi sto riprendendo, ascolto musica e scopro nuovi talenti” Loredana Bertè continua a tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute. La cantante dice di star meglio e di ascoltare molta musica, “grande fonte di ispirazione”.

A cura di Redazione Music

Loredana Bertè continua ad aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute, dopo l'operazione urgente a cui ha dovuto sottoporsi e che l'hanno costretta ad annullare il tour previsto per le scorse settimane. La cantante aveva avvisato, tramite il suo staff, che doveva sottoporsi a un'operazione, spiegando che non era in pericolo di vita. Fortunatamente le cose sono andate bene, come lei stessa ha scritto nei giorni scorsi e lo conferma con un nuovo post sui social in cui spiega che per riprendersi sta ascoltando molta musica e che ha guardato l'Eurovision, cercando di alternare i classici ai giovani talenti, alla continua ricerca di nuove sonorità.

Il post di Bertè dice: "Ciao a tutti! Io mi sto riprendendo, non vedo l’ora di tornare sul palco e di rivedervi. Ho approfittato di questa pausa forzata per ascoltare un po’ di musica, e mi sto anche guardando l’Eurovision! Ho riascoltato i grandi classici e scoperto nuovi talenti…la musica è sempre una grande fonte di ispirazione per me. Ci vediamo presto, un bacio!". Un messaggio che serve a tranquillizzare i fan che nelle scorse settima e si sono riversati sotto ai suoi post per augurarle una pronta guarigione e chiederle notizie sulle condizioni di salute. La cantante era stata costretta a rinviare il suo tour, che riprenderà nel 2024, ma Bertè ha promesso che tornerà già dalla prossima estate.

Qualche settimana fa la cantante aveva messo un po' in agitazione con un post in cui si rammaricava di dover annunciare che "dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni" e soprattutto: "L’artista non è in pericolo di vita e ce l'ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti". Qualche giorno dopo, infine, aveva tranquillizzato tutti scrivendo: "L’intervento è andato bene e sono in convalescenza".