L’omaggio dei Coldplay a Taylor Hawkins dei Foo Fighters: “Suoniamo Everglow per un uomo fantastico” Durante un concerto in Messico, i Coldplay hanno dedicato Everglow a Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters scomparso mentre era in tour.

A cura di Redazione Music

Taylor Hawkins (foto di Rich Fury/Getty Images)

Anche i Coldplay hanno voluto rendere omaggio al batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins la cui morte ha sconvolto il mondo della musica mondiale. Il musicista aveva 50 anni ed era in procinto di salire sul palco con Dave Grohl e compagni per esibirsi a Bogotà, in Colombia, nell'ambito del tour che la band stava tenendo tra Stati Uniti e Sud America. Purtroppo il corpo di Hawkins è stato trovato senza vita nella sua stanza d'albergo, e nella notte italiana la band ha confermato la scomparsa con un breve comunicato stampa pubblicato sui loro canali social. Hawkins era da anni il batterista della band, entrato durante le registrazioni del loro terzo album.

Durante il concerto tenuto in Messico la scorsa notte, Chris Martin ha voluto cogliere l'occasione per ricordare il collega e amico e lo ha fatto direttamente dal palco dove era appena venuto a sapere della tragica scomparsa, dedicandogli "Everglow", una delle loro canzoni contenuta nell'album "A Head Full of Dreams". Martin ha voluto spiegare al pubblico dello stadio BBVA di Monterrey cosa fosse successo e il perché di quella dedica: "Siamo venuti a sapere che un nostro amico di una grande, grande band chiamata Foo Fighters è morto" ha detto Martin visibilmente emozionato.

"Non sapevamo se parlarne in questo concerto, ma dobbiamo farlo perché sono nostri amici e ci teniamo a loro. Sentiamo di dover mandare tanto amore ai Foo Fighters, perché conoscevamo tutti Taylor, il loro batterista, che era un uomo bravissimo e fantastico, e quindi suoneremo questa canzone per i Foo Fighters" ha spiegato il cantante prima che la band attaccasse Everglow, appunto. I Coldplay non sono stati gli unici a voler esprimere la propria vicinanza alla band. Sui social, subito dopo la scomparsa di Hawkins tantissimi, tra fan e colleghi si sono riversati per un ricordo o per esprimere la propria vicinanza alla band e alla famiglia del musicista.