Lodo Guenzi e il futuro de Lo Stato Sociale: “Dopo il tour una riflessione per capire cosa fare”

Un lungo post e Lodo Guenzi allarma i fan sulle sorti de Lo Stato Sociale. Si potrebbe leggere così il messaggio dell'artista, che nelle scorse ore ha pubblicato una lunga riflessione a margine della fine del tour della band, all'inizio di settembre. Ma sarebbe prematuro e riduttivo considerarlo un semplice post che preannuncia lo scioglimento de Lo Stato Sociale, band che viene da un anno difficilissimo a seguito della morte improvvisa di Matteo Romagnoli, autore e manager del gruppo. Queste le parole di Lodo Guenzi, con tanto di invito all'ultimo concerto della stagione:

Io non so se le band finiscono, mi è sempre sembrato qualcosa di innaturale. Si smette di essere sposati, non di essere fratelli. Quando hai attraversato con i tuoi amici tutto quello che passa da svegliarsi per terra leccati da un cane in cs gelato alle luci dei palasport, sentendo che non eri solo nella stupidità di vivere attaccato ai tuoi sogni, certe cose non passano. Ma noi alla fine di questo tour dovremo capire un sacco di cose, dovremo scoprire com’è il mondo dopo Matteo, che era e sarà, senza mezzi termini, uno di noi sei, quello che non vedi. Ci sono alle ultime date, quasi tutte gratis, e c’è un ultima grande festa, con molti amici, che chiuderà questa fase della nostra vita. Il 2 settembre, a Milano, carroponte. Le prevendite sono su dice e stanno finendo. Fatevi il regalo di non lasciarsi soli adesso che siamo soli davvero. #ultimafesta