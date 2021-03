in foto: Manuel Agnelli (LaPresse)

È il 1999 e gli Afterhours pubblicano il loro settimo album in studio "Non è per sempre". Tra i brani presenti nel disco, spiccano "Milano circonvallazione esterna" e la traccia che da il nome al disco. Proprio questo brano appare molto diverso dagli altri, allontanandosi dalle sonorità rock di tutto il disco, proponendo invece una melodia pop, con uno dei ritornelli più caratteristici del gruppo milanese.

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2021, dedicata alle cover e ai duetti, Lo stato sociale si esibirà sul palco dell'Ariston con l'attore Sergio Rubini e i lavoratori dello Spettacolo con il singolo "Non è per sempre" degli Afterhours, e in questa esibizione Lodo Guenzi non canterà come dichiarato da Bebo Guidetti: "Lui farà altro. Faremo uno show totale, magico, per togliere riferimenti, un calcio libero alla Crujiff".

Il significato di Non è per sempre

Il brano "Non è per sempre" rimane una delle canzoni più conosciute nella storia degli Afterhours, un brano diventato un inno generazionale che punta il proprio messaggio sulla reazione dei più giovani a tutte le contraddizioni della società. Nelle prime strofe troviamo il primo messaggio del brano, affermando quanto sia difficile essere se stessi, in una società che monopolizza il tuo pensiero: "Non hai abilità, questa nazione è brutta, ti fa sentire asciutta, senza volontà, e gioca a fare Dio, manipolando il tuo DNA". Nella seconda strofa, il brano si concentra su quanto lo stato abitui i propri cittadini ad aver paura del cambiamento, come quando Manuel Agnelli canta: "Tutto è efficacia e razionalità, niente può stupire. E non è certo il tempo, quello che ti invecchia e ti fa morire". È il ritornello però a mandare un messaggio, che diventerà poi un inno per gli adolescenti nei primi anni 2000: "Ma non c'è niente che sia per sempre, perciò se è da un po' che stai così male, il tuo diploma in fallimento è una laurea per reagire".

Il testo di Non è per sempre

Dici che i tuoi fiori

Si sono rovinati

Non hai abilità

Questa nazione è brutta

Ti fa sentire asciutta

Senza volontà

E gioca a fare Dio

Manipolando il tuo DNA

Così se vuoi cambiare

Invece resti uguale

Per l'eternità

Ma non c'è niente

Che sia per sempre

Perciò se è da un po'

Che stai così male

Il tuo diploma in fallimento

È una laurea per reagire

Puoi finger bene

Ma so che hai fame

Tutto è efficacia

E razionalità

Niente può stupire

E non è certo il tempo

Quello che ti invecchia

E ti fa morire

Ma tu rifiuti di ascoltare

Ogni segnale che ti può cambiare

Perché ti fa paura

Quello che succederà

Se poi ti senti uguale

Ma non c'è niente

Che sia per sempre

Perciò se è da un po'

Che stai così male

Il tuo diploma in fallimento

È una laurea per reagire

Sai finger bene

Ma so che hai fame

Non è niente

Non è per sempre

È troppo ormai

Che stai così male

Il tuo diploma in fallimento

È una laurea per reagire

Non è niente

Non è per sempre