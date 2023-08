Lizzo dopo le accuse di molestie vuole denunciare le sue ballerine: “Erano allegre e divertite” La cantante Lizzo ha intenzione di citare in giudizio le stesse ballerine che l’hanno portata in tribunale, mostrando foto che raccontano una storia differente: “Sono allegre e divertite”. La difesa: “Volevano solo mantenere il posto”.

La cantante Lizzo ha intenzione di citare in giudizio le stesse ballerine che l'hanno portata in tribunale. Lo apprende Tmz che scrive sull'uscita delle nuove foto portate proprio a testimonianza dalla cantante che sembrano mostrare le sue accusatrici mentre si divertono dietro le quinte, dopo uno spettacolo di intrattenimento nudista a Parigi, circa un mese dopo i fatti denunciati (la storia della banana ad Amsterdam). L'avvocato di Lizzo, Marty Singer, ha dichiarato a TMZ che le foto emerse di recente mostrano le accusatrici di Lizzo "allegre, gioiose e festanti" dietro le quinte insieme agli artisti di uno spettacolo di cabaret in topless a Parigi durante il tour di Lizzo.

Le accuse di Lizzo

Secondo quanto dichiarato dall'avvocato Marty Singer, le foto risalirebbero al 5 marzo, circa un mese dopo i fatti denunciati dalle ragazze. Nelle loro accuse, le ballerine denunciavano le pressioni fatte da Lizzo affinché mangiassero le banane che le ballerine spogliarelliste si erano infilate nella loro vagina. Le accusatrici sono in tutto tre: Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez. Le tre ballerine, sostiene l'avvocato di Lizzo, erano spensierate dietro le quinte, un mese dopo i fatti, come dimostrano le foto pubblicate da Tmz. Sempre l'avvocato afferma che dopo i fatti di Amsterdam, le ballerine hanno preso comunque parte al tour di Lizzo.

La risposta delle ballerine

L'avvocato delle ballerine, Neama Rahmani, commenta così: "Ovviamente, volevano mantenere il loro lavoro perché hanno le bollette da pagare come chiunque altro, ma alla fine ne hanno avuto abbastanza degli abusi. Sosteniamo ogni affermazione fatta e attendiamo con fiducia il processo. Abbiamo sentito da altri ex dipendenti che condividono storie simili, il che dimostra quanto Lizzo tenga a coloro che lavorano per lei. Chiaramente, non molto."