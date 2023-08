Lizzo accusata di molestie sessuali e bodyshaming dalle ex ballerine: “Discriminava per il peso” La nota cantante è finita nella bufera. Da sempre paladina del concetto di body positivity, ora rischia di dover rispondere in tribunale di gravi accuse da parte di donne che hanno lavorato con lei : “Comportamenti sessuali inappropriati, atti a creare un costante disagio”.

A cura di Giulia Turco

Lizzo accusata da alcune sue ex ballerine di molestie sessuali e di aver creato un ambiente di lavoro ostile. Commenti sul peso, accuse legate alla religione e al sesso, sono costati alla cantante e a Shirlene Quigley, che gestiva il corpo di ballo, il coinvolgimento diretto come imputate in una causa legale.

Critiche sul peso e riferimenti sessuali inappropriati

Sono Crystal Williams, Arianna Davis e Nelle Rodriguez le tre donne che hanno mosso le accuse. I fatti risalirebbero ad alcune esibizioni avvenute a partire da settembre 2021 fino ad arrivare a 2023. Le ballerine preso parte ad un reality televisivo che aveva dato loro l’opportunità esclusiva di unirsi allo staff della nota cantante e di prendere parte al suo tour. Da sempre paladina del concetto di body positivity, ora Lizzo rischia di dover comparire in tribunale a rispondere di accuse piuttosto gravi da parte di altre donne. Stando ai racconti fatti dalle ballerine, l’artista avrebbe fatto non solo commenti sul peso ad alcune di loro, ma le avrebbe anche rimproverate per la scelta di avere rapporti sessuali con i propri partner prima del matrimonio. “La signora ha anche simulato sesso orale su una banana di fronte al resto del cast: gesti spontanei che hanno messo a disagio le querelanti”, apprende Rolling Stones USA.

Il clima di terrore creato dallo staff della cantante

Sarebbe un vero e proprio clima del terrore quello creato dall’artista con il suo corpo di ballo. Le tre querelanti avrebbero subito minacce di licenziamento da alcune persone del team per aver chiesto un acconto sul loro lavoro, sarebbero state accusate di aver bevuto prima di un’audizione e costrette a ripeterla. Non solo, sembra che Lizzo abbia ripetutamente messo in atto comportamenti “sessualmente inappropriati, incluse discussioni su masturbazione e condivisione su fantasie sessuali”. Secondo l’accusa la cantante avrebbe diffuso sui social media alcune informazioni strettamente private di una di loro, senza il suo consenso. Durante una tappa ad Amsterdam a febbraio 2023, la cantante avrebbe condotto le ballerine in un locale a luci rosse, spingendo su una di loro per farsi avanti con una stripperà contro la sua volontà.