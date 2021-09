Lil Nas X contro gli hater: “Fan*ulo, pensavate fossi un cantante da una canzone e basta” Lil Nas X, il cantante che con “Old Town Road” ha infranto numerosi record nelle classifiche Usa è tornato da qualche giorno con il suo primo album “Montero” che sta ottenendo ottimi riscontri e visti gli ottimi riscontri numerici si è tolto qualche sassolino dalle scarpe contro gli hater e chi credeva che rimasse solo quello di Old Town Road.

A cura di Redazione Music

Lil Nas X, il cantante che con "Old Town Road" ha infranto numerosi record nelle classifiche Usa è tornato da qualche giorno con il suo primo album "Montero" che sta ottenendo ottimi riscontri sia di critica che di pubblico, dopo che già con i singoli aveva tenuta alta l'attenzione. "Old Town Road" che ebbe enorme successo anche nel remix con Billy Ray Cyrus, però, fu croce e delizia, perché da una parte lo ha reso popolare in tutto il mondo, dopo aver fatto breccia su TikTok, ma, al contempo, ha rischiato anche di farlo diventare la classica One Hit Wonder, ovvero un artista ricordato solo per un'unica canzone e riportato continuamente a quella. Insomma intrappolato in un unico successo.

Eppure è bastata l'uscita dell'album per capire che il rapper se l'è giocata bene, sia per quanto riguarda l'immagine data e rispecchiata nei testi di "Montero" sia nella musica. Ed è stato lui stesso a voler mettere le cose in chiaro, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa direttamente con alcuni messaggi su Twitter. Il primo non propriamente delicato diceva: "Andiamo! Grazie ai miei fan e ai miei hater dico ‘succhiatemi il ca**o'" a commento di un dato preciso, ovvero la prima volta del cantante con tre canzoni contemporaneamente nella top 10 dei singoli Usa e "That's what I want" che è la quinta canzone a finire in top 10 per lui.

Tre canzoni nella top 10 dei singoli Usa, con Montero che ha esordito in seconda posizione nella classifica degli album alle spalle solo di "Certified Lover Boy" di Drake alla terza settimana consecutiva in testa. Sono circa 126 mile gli equivalenti dell'album venduti, a cui si aggiungono le undici canzoni in top 100 e il totale di 60 milioni di ascoltatori mensili che ne fanno l'ottavo cantante più ascoltato al mondo: "Wow, sono appena diventata la prima One hit wonder di tutti i tempi ad avere 11 canzoni in classifica tutte in una volta".