Lewis Capaldi in difficoltà per la Tourette: i fan lo aiutano a finire Someone you loved a Glastonbury Lewis Capaldi, in difficoltà a causa della Sidnrome di Tourette, è stato aiutato dal pubblico di Glastonbury durante l’esibizione di Someone You Loved.

Lewis Capaldi al Glastonbury (Leon Neal/Getty Images)

Uno dei momenti più emozionanti dell'ultimo festival di Glastonbury è stato senza dubbio quello che ha visto coinvolto il cantautore britannico Lewis Capaldi. Le immagini dell'artista , in difficoltà, aiutato dal pubblico durante l'esibizione della sua canzone più famosa, ovvero Someone you Loved, infatti, hanno fatto il giro del mondo e confermato le difficoltà che lo stesso artista aveva ammesso qualche settimana fa quando aveva cancellato alcuni appuntamenti live per prendersi cura della sua sanità mentale e cercare di arrivare in condizioni buone all'appuntamento col festival inglese.

In un video della BBC, infatti, si vede cantautore in evidente difficoltà durante il momento in cui avrebbe dovuto cantare una delle sue canzoni più famose. Il cantautore, infatti, è affetto dalla Sindrome di Tourette, che lo porta ad avere molti tic che talvolta gli impediscono anche di cantare. Capaldi ha ammesso il problema dicendo: "Sono davvero dispiaciuto. Spero che gli Eavis mi riprendano, anche se è stato un po' uno spettacolo di merda". Nel video sono evidenti le difficoltà del cantautore che vaga sul palco, cercando di riprendere di tanto in tanto la canzone, ma senza riuscirci. A quel punto, però, è il pubblico a venirgli in aiuto, cantando completamente la canzone, con un effetto molto diverso da quello che solitamente si vede ai cocnerti, quando non è difficile che il pubblico canti alcune canzoni a memoria, accompagnando l'artista.

Quest'onda di affetto ha emozionato visibilmente Capaldi che proprio qualche settimana fa, a poche settimane dall'uscita del suo ultimo album "Broken By Desire To Be Heavenly Sent", volato, come al solito, in testa alla classifica inglese degli album, ha annunciato uno stop. Con un messaggio, infatti, aveva spiegato così il bisogno di fermarsi: "Gli ultimi mesi sono stati pieni sia mentalmente che fisicamente, non torno a casa come si deve da Natale e al momento faccio fatica a venire a capo di tutto. Ho bisogno di prendermi un momento per riposarmi e riprendermi, per essere al meglio e pronto per Glastonbury e tutti gli altri incredibili spettacoli in arrivo, così da poter continuare a fare ciò che amo per molto tempo a venire".