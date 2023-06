Lewis Capaldi non sta bene, annulla i concerti e si scusa coi fan: “Devo riposarmi e riprendermi” Il cantautore scozzese Lewis Capaldi, primo in Gran Bretagna, ha cancellato i prossimi i pegni per riposare: il cantante si è scusato coi fan con una lettera postata sui suoi social.

A cura di Redazione Music

Lewis Capaldi (Shane Anthony Sinclair/Getty Images)

Il cantautore scozzese Lewis Capaldi ha inviato un messaggio ai propri fan con cui si scusava per l'annullamento dei suoi prossimi impegni. Capaldi, infatti, ha spiegato di aver bisogno di tempo per riposarsi e riprendersi in vista del concerto che terrà a Glastonbury il prossimo 24 giugno: il cantautore, infatti, ha spiegato di aver bisogno di un po' di tempo per riprendersi da mesi che sono stati complessi e stressanti, in cui ha anche pubblicato il suo nuovo album "Broken By Desire To Be Heavenly Sent" accolto come meglio non si poteva in Gran Bretagna dove è in prima posizione da due settimane consecutive.

Su Instagram, quindi, il cantante 26enne ha scritto: "Questo è un messaggio davvero difficile, e mi fa molto male doverlo scrivere, ma mi dispiace davvero dire che dovrò annullare tutti gli impegni da oggi fino a quando non suonerò a Glastonbury il 24 giugno. È stato un periodo così incredibile che ha portato a questo nuovo album e vedere il supporto totale di tutti voi è stato qualcosa che è andato al di là di qualsiasi cosa avessi mai potuto sognare. Detto questo, gli ultimi mesi sono stati pieni sia mentalmente che fisicamente, non torno a casa come si deve da Natale e al momento faccio fatica a venire a capo di tutto".

Capaldi ha spiegato: "Ho bisogno di prendermi un momento per riposarmi e riprendermi, per essere al meglio e pronto per Glastonbury e tutti gli altri incredibili spettacoli in arrivo, così da poter continuare a fare ciò che amo per molto tempo a venire. Ho bisogno di queste tre settimane per tornare a essere un po' il Lewis di Glasgow, passare un po' di tempo con la mia famiglia e i miei amici e fare le normali cose della vita che sono una parte importante per sentirmi meglio. Spero che mi comprendiate, so che molti di voi hanno speso soldi per viaggi o hotel, cosa che apprezzo ancora di più rispetto sapendo le cose siano economicamente difficili in questo momento, quindi sono estremamente dispiaciuto per l'impatto che questa cosa avrà su di voi (…). Non do nulla di tutto questo per scontato e non vedo l'ora di tornare a farlo di nuovo.