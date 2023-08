L’entusiasmo di Annalisa per il sold out al Forum: “Dalla cameretta ad Amici, mi scoppia il cuore” Annalisa ha annunciato il sold out del concerto che terrà il prossimo novembre al Mediolanum Forum di Milano, con un post in cui ripercorre la propria carriera.

A cura di Redazione Music

Annalisa ha riempito il primo Mediolanum Forum della sua carriera. Il sold out del concerto milanese che terrà il prossimo 4 novembre lo ha annunciato lei stessa con un post sui suoi social in cui ringrazia tutti i fan, ripercorrendo la sua carriera, partendo dalla sua cameretta per arrivare a essere uno dei simboli del pop italiano contemporaneo, in grado di dominare le classifiche. Quest'anno è stato particolarmente fortunato per la cantante, che ha inanellato una serie di successi, partendo da "Bellissima", passando per "Mon Amour", fino al tormentone estivo con Fedez e gli Articolo 31 con cui ha firmato il successo di "Disco Paradise".

Sui social, quindi, Annalisa ha scritto: "Ripenso a tutti questi anni passati a suonare ovunque. I mesi interi in cameretta, e poi nelle cantine a provare e riprovare, e poi i primi live, le prime canzoni scritte di notte, e poi i concorsi, Amici, e poi il lavoro certosino e paziente che abbiamo fatto tutti insieme, mattone dopo mattone, con la mia squadra e con voi, che mi avete sempre accompagnata da vicino o da lontano, anche quando sopra e sotto il palco eravamo solo qualche decina. E adesso siamo arrivati qui, tutti insieme in questo vortice”. Racconta Annalisa sui social – “Mi sento il cuore scoppiare. IL FORUM È UFFICIALMENTE SOLD OUT E vi prometto che lo tireremo giù".

Quello del Forum è un evento unico con cui Annalisa ha scelto di incontrare il proprio pubblico, a cui presenterà il nuovo album che uscirà proprio a settembre. Poi, però, la cantante ha dato appuntamento ai suoi fan con un mini tour che terrà nel 2024 quando calcherà i palchi di alcuni tra i palazzetti più importanti del Paese. Annalisa, infatti, sarà il 6 aprile 2024 al Mandela Forum di Firenze, il 10 aprile torna al Mediolanum Forum (Assago) di Milano, 12 aprile sarà al Palaflorio di Bari, il 13 aprile al Palapartenope di Napoli, il 19 aprile al Gran Teatro Geox di Padova, mentre il 21 aprile chiuderà questa serie di concerti al Palazzo dello Sport di Roma.