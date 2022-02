L’effetto di Sanremo sulla musica italiana nel mondo: Blanco e Mahmood nella top 15 dei singoli Usa Blanco e Mahmood ma non solo, il Festival di Sanremo conquista le classifiche Usa come hanno fatto i Maneskin nel 2021.

A cura di Francesco Raiola

Blanco e Mahmood vincono Sanremo (LaPresse)

Billboard ha fatto un recap su quanto sta avvenendo nelle classifiche americane dopo la fine del festival di Sanremo che ha catapultato i vincitori del Festival Mahmood e Blanco e la loro "Brividi" al quindicesimo posto della Billboard 200, ovvero la classifica dei singoli, mentre sono in top 10 nella speciale classifica Global Excl. U.S. chart, ovvero quella che conteggia le canzoni al di fuori degli Usa, appunto. La rivista americana, che dà il nome alle classifiche ufficiali statunitensi, conteggia anche le altre canzoni italiane che sono entrate in queste due classifiche facendo anche un'immersione nel luogo da cui arrivano tutti gli stream che hanno portato quelle canzoni nelle top200.

"Brividi" di Mahmood e Blanco aveva già collezionato numeri importanti al di fuori dei confini nazionali, grazie all'ottavo posto nella classifica delle canzoni più ascoltate, a livello globale, su Spotify, ovvero la principale piattaforma di streaming al mondo, mentre aveva esordito al primo posto nella speciale top 10 che conteggiava le canzoni alla loro settimana d'esordio. Insomma, la spinta sanremese ha avuto un effetto ancora più forte di quello del 2021. Effetto Maneskin? Può essere, sicuramente quest'anno è maggiore il numero di italiani presenti nelle classifiche americane ma soprattutto l'effetto Maneskin l'anno scorso arrivò soprattutto con la vittoria dell'Eurovision.

A fare compagnia a Blanco e Mahmood nella Global Excl. U.S. chart e nella Billboard 200 ci sono altre canzoni. Irama, ad esempio, con la sua "Ovunque sarai", classificatasi quarta al festival ha debuttato alla 56a posizione della Global e alla 118 nella Billboard 200, mentre "Ciao ciao" de La Rappresentante di lista ha debuttato nelle classifiche rispettivamente alla 77 e alla 158, mentre Elisa con "O forse sei tu", Sangiovanni con "Farfalle", Dargen D'Amico con "Dove si balla" e Rkomi con "Insuperabile" sono rispettivamente presenti nella Global Excl. U.S. chart alle posizioni 103, 112, 126 e 149. Seppur lontane dalla Top 10 sono comunque risultati importanti. Lo scorso anno, infatti, furono solo quattro le canzoni che esordirono nella classifica che conteggiava i Paesi extra Usa.

Leggi anche Mahmood e Blanco sono i vincitori di Sanremo che Amadeus meritava

E come spiega Billboard, mentre "Brividi" è arrivata alla 7 già dopo Sanremo, la vincitrice del 2021 "Zitti e buoni" dei Maneskin esordì alla posizione 106 e dovette aspettare la vittoria all'Eurovision per entrare in top 10. Centro, gli ascolti sono prettamente italiani e comunque extra statunitensi ma sono anche un indice di un mercato che si allarga e comincia a dare risultati anche all'estero, elemento che da anni – tranne poche eccezioni – mancava alla musica contemporanea del nostro Paese.