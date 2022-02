Brividi di Mahmood e Blanco nella classifica internazionale di Billboard “Brividi” la canzone vincitrice di Sanremo 2022, cantata da Mahmood e Blanco, è stata inserita da Billboard nella classifica internazionale stilata da Billboard.

A cura di Ilaria Costabile

"Brividi" la canzone cantata da Mahmood e Blanco al Festival di Sanremo 2022, nonché vincitrice della kermesse canora, è già stata selezionata nella classifica internazionale delle dieci canzoni più ascoltate stilata da Billboard. Il brano si trova al settimo posto, insieme ad altri grandi nomi della musica mondiale come Ed Sheeran e Adele.

Mahmood e Blanco superano Adele

Un primo grande successo fuori dalle porte dell'Ariston è stato raggiunto dai due giovanissimi cantautori che a distanza di due settimane dalla vittoria alla 72esima edizione del Festival della canzone italiana, vedono il loro brano inserito in una delle classifiche più importanti in ambito musicale, stilata da una delle testate più note del settore: Billboard. "Brividi" si è posizionata prima di Easy on me di Adele, il cui album di ritorno dopo circa tre anni di silenzio è stato tra i più venduti e ascoltati degli ultimi mesi e anche le date dei suoi concerti hanno raggiunto in pochissimo tempo il sold out. Il sesto posto, invece, come l'ottavo vanno ad uno dei cantautori più amati della musica globale, ovvero Ed Sheeran che con Shivers e Bad Habits ha conquistato il pubblico non solo di fan.

Il primo successo fuori dall'Italia

Nella classifica sono stati esclusi artisti americani, come precisato da Billboard, ma per i vincitori del Festival rappresenta già un primo riconoscimento di valore che, lontanamente, ricorda il successo dei Maneskin con il loro brano "Zitti e buoni" che subito dopo la vittoria sanremese ha scalato le classiche mondiali, anche dopo la visibilità ottenuta in seguito all'exploit dell'Eurovision. È ancora presto per stabilire se "Brividi" potrà godere della stessa diffusione della canzone che li ha preceduti, anche se in pochi giorni ha scalato la classifica di Spotify, ma senza dubbio è il segno che la musica italiana continua ad appassionare e ad incuriosire anche fuori dall'Italia.