Le reazioni dopo l’operazione di Fedez: da Mara Venier a Heidi Klum, tutti vicini al rapper Dopo l’operazione subita da Fedez sono stati tantissimi, nel mondo dello Spettacolo, coloro che hanno voluto esprimergli solidarietà e fargli gli auguri per una pronta guarigione.

A cura di Vincenzo Nasto

La reazione all’operazione di Fedez

De giorni fa, all'ospedale San Raffaele di Milano, come confermato da Fanpage.it, Fedez subiva l'operazione annunciata negli scorsi giorni attraverso i suoi profili social. Proprio la notte prima dell'intervento, il rapper aveva pubblicato una storia su Instagram affermando: "Domani per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo". Il pomeriggio successivo all'operazione sono apparse sul suo profilo alcune foto di famiglia per celebrare il primo compleanno di Vittoria, la secondogenita della coppia. Il post è stato l'occasione per alcune delle persone più vicine alla famiglia per augurare al rapper una buona guarigione, e un buon primo compleanno alla piccola Vittoria.

L'annuncio sui tempi di recupero nel post di Chiara Ferragni

Proprio dalla didascalia del post, condiviso dai profili di Fedez e Chiara Ferragni, arrivano le prime novità sul possibile ritorno a casa del rapper di Buccinasco: "Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata". Una questione di pochi giorni quindi per Fedez, che solo due anni fa incominciava una delle campagne crowfunding più importanti a livello europeo per il San Raffaele di Milano. Oltre quattro milioni e mezzo di euro, che avevano dato la possibilità alla struttura ospedaliera di realizzare una terapia intensiva all'interno di una tendostruttura del campus universitario: 14 posti letto con tecnologie avanzate per i malati Covid che necessitano di assistenza respiratoria.

La storia su Instagram di Fedez a qualche ora dall’operazione al San Raffaele di Milano.

Volti noti nei commenti al post della coppia, principalmente rivolti alla secondogenita della coppia, ma anche per un augurio di pronta guarigione per il rapper 32enne. Come Mara Venier che è tra i primi a commentare le foto della famiglia intera, che ha raggiunto in poche ore quasi due milioni di like: "Siamo tutti con voi ❤️". A lei sopraggiungono gli auguri e l'abbraccio virtuale della partner in crime nella stesura e nel successo di "Mille" Orietta Berti, che ha commentato: "Auguri alla piccola Vittoria e tanta forza. Un abbraccio a tutti e quattro. con affetto. Orietta❤️". Non mancano gli auguri della famiglia, dalle sorelle Ferragni come Francesca, che ha postato su Instagram: "❤️❤️❤️ forza ❤️❤️❤️. Il supporto a Fedez è arrivato anche dagli Stati Uniti, dove la modella tedesca Heidi Klum ha voluto commentare con un cuore il post.