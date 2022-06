Le prime parole di Alex dopo il primo posto in classifica e i complimenti di Luigi Strangis Alex è volato primo in classifica col suo album d’esordio “Non siamo soli”. Le prime parole il cantante le ha dette ai fan di Bari mentre su IG gli ha fatto gli auguri anche Strangis.

Era nel mezzo del suo instore di Bari quando Alex W, finalista dell'ultima edizione di Amici 21, programma di Maria De Filippi, ha appreso di essere volato in testa alla classifica FIMI degli album più ascoltati della settimana. Il suo primo EP "Non siamo soli", infatti, pubblicato dalla etichetta neonata 21Co, legata a doppio filo alla trasmissione, ha esordito al primo posto della classifica nella settimana in cui avrebbe dovuto vedersela anche con un pezzo da novanta come il ritorno discografico del fenomeno K-Pop dei BTS che hanno pubblicato "Proof" esordendo in seconda posizione.

"NON SIAMO SOLI” grazie a voi è primo in classifica FIMI. Grazie per tutto il vostro amore, siete una forza inspiegabile persone" ha scritto il cantante, quinto classificato nell'ultima edizione della trasmissione Mediaset, sul suo profilo Instagram, dove ha anche condiviso alcune storie che lo vedevano proprio attorniato dai fan pugliesi. proprio lì, durante la presentazione, Alex ha preso il microfono per dire anche al pubblico presente che "il nostro album, e dicono nostro perché è anche vostro è primo in classifica FIMI. Grazie mille, grazie a voi, grazie di tutto" ha detto il cantante davanti ai fan entusiasti.

Nei commenti su Instagram, tra coloro che gli hanno scritto per fargli i complimenti, c'è stato anche il compagno d'avventura sia ad Amici che in etichetta, Luigi Strangis – che il programma lo ha vinto – che ha commentato con un applauso e un cuore. Proprio lui che aveva provato la sensazione del primo posto col suo album d'esordio Strangis proprio sette giorni prima quando l'Ep aveva esordito in testa alle classifiche. per Alex, quindi, sarà una settimana da primo in classifica cercando di tenere una posizione alta grazie anche al giro di instore che continuerà fino al 29 giugno.