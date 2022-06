Alex W di Amici 21 meglio dei BTS: il suo album d’esordio batte il ritorno della band coreana Alex, finalista di Amici 21 esordisce al primo posto, davanti ai BTS, con l’Ep “Non siamo soli”.

A cura di Redazione Music

Due su due per Amici e l'etichetta 21Co legata proprio alla trasmissione. Cadenzando perfettamente le uscite di Luigi Strangis e di Alex W l'etichetta fa l'en plein e in due settimane porta le prime due uscite al primo posto della classifica. Se la settimana scorsa, infatti, quella posizione era stata occupata dal vincitore dell'ultima edizione della trasmissione condotta da Maria De Filippi, questa volta, complice anche un importante instore, tocca ad Alex, classificatosi in quarta posizione, esordire la primo posto della classifica con il suo primo Ep "Non siamo soli".

Proprio in queste ore Alex è impegnato in giro per l'Italia a incontrare i fan e presentare l'album in cui ha incluso brani come "Sogni al cielo", "Accade", "Ammirare tutto" e "Tra silenzi (Roma)". E questo giro del Paese più gli streaming hanno aiutato il finalista di Amici a esordire primo nella settimana in cui sono tornati discograficamente anche i BTS, la band coreana, partita dal K-Pop per imporre il proprio pop al mondo, che ha pubblicato il proprio album antologico. Mantiene il terzo posto, invece, "Sirio", l'album di Lazza che da settimane, ormai, è in testa alla classifica.

La classifica continua con Strangis che dalla prima posizione scende in quarta con il suo album omonimo, seguito da Harry Styles e il suo "Harry's House" e da "Taxi Driver" di Rkomi, appena uscito con il nuovo singolo "Ossa rotte". Settimo è Irama con "Il giorno in cui ho smesso di pensarti", seguito da "Blu celeste" di Blanco, "Hustle Mixtape" di Capo Plaza e da "Provinciale" di Rhove, autore del tormentone "Shakerando". Tra i singoli primi sono sempre Fedez, Mara Sattei e Tananai con "La dolce vita", seguita da Rhove, appunto e "I love you baby" di Jovanotti e SixPm.