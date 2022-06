Le parole di LDA per Gigi D’Alessio dopo il concerto a Napoli: “Papino mio grazie di esistere” Tra gli ospiti più attesi di “Uno come me – Trent’anni insieme”, concerto evento di Gigi D’Alessio c’era anche il figlio LDA che sui social ha ammesso l’emozione.

A cura di Redazione Music

Uno dei momenti più attesi della serata evento "Uno come voi – Trent'anni insieme" che Gigi D'Alessio ha tenuto a Piazza del Plebiscito a Napoli – trasmesso in diretta su Rai1 – è stato senza dubbio il duetto con LDA. Tra i tantissimi ospiti che hanno diviso il palco con il cantante napoletano – da Fiorello a Eros Ramazzotti, passando per Amadeus, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Clementino, tra gli altri – c'era attesa per i suoi fan per il duetto con il figlio Luca, che nei mesi scorsi si è ritagliato uno spazio tutto suo grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, al punto che, scherzando, D'Alessio ha detto che in famiglia sono passati dall'etichetta di "figlio di" per Luca a quello di "padre di" nei suoi confronti.

A metà di "Uno come voi", quindi, Gigi D'Alessio si è seduto al pianoforte e ha accompagnato il figlio in quella che è la sua canzone più famosa, "Quello che fa male". Famosa al punto che tutta la piazza ha cantato assieme a LDA finché anche D'Alessio ha lasciato il pianoforte per unirsi al figlio – visibilmente emozionato – e duettare. Alala fine del concerto gli ha chiesto: "Sei contento? Io ci ho impiegato 30 anni per arrivare qua. Ti auguro tutto quello che si può augurare a un figlio. Sono orgoglioso di te, quando sei entrato ad Amici hai detto "Non vorrei che tutti mi dicano che eri il figlio di Gigi D'Alessio, ora ti posso dire che con tanto orgoglio vado in giro a dire che sono il papà di LDA".

L'emozione di LDA si è notata per tutto il giorno, come hanno notato i suoi fan. Per molte ore, infatti, nonostante la serata attesissima, Luca non ha postato nessun contenuto e il perché lo ha spiegato in alcune storie postate subito dopo la fine del concerto: "Eccomi, sono vivo, sono vivo. Perché non ho messo le storie oggi? Tutti me l'avete chiesto e non le ho messe perché ero pieno d'ansia. Napoli sei stata un sogno, tutta la piazza che cantava con me, mamma mia, incredibile". E alla fine, LDA, dopo aver promesso qualche sorpresa in più per il concerto del 18 ha anche ricondiviso una foto assieme al padre scrivendo: "Papino mio grazie di esistere".