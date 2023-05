Le foto della casa di Laura Pausini dopo l’alluvione: “Ricorderò nella mente le mie cose da bambina” Laura Pausini tra le stories mostra le foto della casa dei genitori a Solarolo, la stessa nella quale è nata e cresciuta, colpita dall’alluvione. Le immagini dei suoi ricordi da bambina: “Ricorderò nella mente le cose che avevo da bambina, e che l’acqua ha tolto dalle pagine”.

A cura di Gaia Martino

I genitori di Laura Pausini in Emilia Romagna stanno affrontando l’emergenza alluvione. La cantante negli ultimi giorni ha condiviso numerosi messaggi social per dare forza a tutti coloro che stanno lottando contro il fango e l’acqua che ha riempito le strade e le case. Tra queste, anche quella dei genitori, 75 e 78 anni, lo stesso appartamento nella quale lei è cresciuta. Nelle ultime ore ha mostrato le foto sui social. "Ricorderò nella mente le cose che avevo da bambina, e che l’acqua ha tolto dalle pagine".

Le foto della casa di Laura Pausini colpita dall’alluvione

I genitori di Laura Pausini da qualche giorno cercano di salvare ciò che resta della loro casa colpita dall’alluvione. In Emilia Romagna è ancora emergenza e Laura Pausini, romagnola, da giorni lancia messaggi positivi per dare forza alla sua famiglia e a tutti i concittadini: "Forza terra mia, ti amo", le parole ieri. Nelle ultime ore la cantante di Solarolo ha aggiunto tra le stories le foto della sua casa inondata dal fango. "Qui ci sono nata e cresciuta" ha scritto a corredo di una foto che mostra il corridoio della casa, poi la foto del suo diario di quando era bambina. "Pazienza. Ricorderò nella mente le cose che avevo da bambina, e che l’acqua ha tolto dalle pagine". Nonostante la preoccupazione e il dispiacere, l’artista ha invitato tutti i followers emiliani a non mollare: "Si salva il salvabile e si ricomincia, dai dai dai!".

"Stiamo uniti anche da lontano"

Due giorni fa Laura Pausini ha condiviso altre immagini della sua città, Solarolo, colpita dall’alluvione. Poi il lungo messaggio di speranza: "Tantissimi stanno aiutando, e molti, come me, vorrebbero aiutare ma si sentono impotenti perché dobbiamo giustamente lasciare che siano le forze dell’ordine a gestire tutto, come ci è stato chiesto. Ci sarà da ricostruire, riportare in vita speranza e case. Stiamo uniti anche da lontano. Io vi terrò aggiornati come posso. Anche io come tanti di voi sono in attesa di comunicare con parenti e amici. Anche io come tanti di voi ho la mia casa e il mio fan club completamente allagati. Per fortuna quando ieri è successo tutto, erano vuoti. Vi aggiornerò anche sulla festa del fan club e ciò che succederà appena mi verranno date notizie. Forza Romagna terra mia. Ti amo".