I genitori di Laura Pausini affrontano l’emergenza maltempo: “Da loro ho imparato a non mollare mai” La cantante di Solarolo condivide messaggi social per dare forza a tutti coloro che stanno lottando in Emilia Romagna contro l’emergenza maltempo. “Mamma e Babbo. 75 e 78 anni. L’esempio di una vita”, scrive a corredo dello scatto dei genitori che spazzano via il fango dalle abitazioni inondate.

A cura di Giulia Turco

Laura Pausini è tra gli artisti che maggiormente hanno manifestato la loro solidarietà all’Emilia Romagna, messa in ginocchio dall’emergenza maltempo. La cantante di Solarolo, in Romagna, ha condiviso via social con i suoi follower alcuni immagini che raccontano la situazione critica che i suoi concittadini stanno affrontando. Nonostante tutto, è nel senso comunitario che hanno trovato la forza e la positività per rimboccarsi le maniche e tamponare, come meglio possono, i danni causati delle alluvioni.

I genitori di Laura Pausini lottano contro il fango a Solarolo

“Mamma e Babbo. 75 + 78 anni. L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci Mai”, scrive Laura Pausini a corredo di uno scatto che immortala i suoi genitori a Solarolo, con guanti e stivali, mentre cercando di spazzare via il fango che ha inondato le abitazioni lì, come negli altri nei comuni della zona. È un’immagine di grande forza e ottimismo, che la cantante ci tiene a condividere sperando di trasmettere positività a chi sta lottando con l’emergenza. “Ci sarà da ricostruire, riportare in vita speranza e case. Stiamo uniti anche da lontano”, fa sapere. “Forza Romagna terra mia. Ti amo”.

L’appello di Laura Pausini per aiutare l’Emilia Romagna

“Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti”, ha scritto 24 ore prima l’artista che sta seguendo l’emergenza nella sua Regione a distanza, apprendendo minuto per minuto gli aggiornamenti dai suoi cari. “Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini”, ha fatto sapere Pausini che ha inviato tramite i suoi profili social un appello alle istituzioni. "A nome di tutti i cittadini delle città e i paesi coinvolti, chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno. Fatemi sapere come posso essere d’aiuto anche se sono lontana. Grazie #EmiliaRomagna".