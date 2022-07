Le condizioni di salute di Ozzy Osbourne dopo l’intervento chirurgico Lo scorso mese, Ozzy Osbourne si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico. In queste ore, ha fatto sapere quali sono le sue condizioni di salute.

A cura di Daniela Seclì

Lo scorso mese, la rockstar Ozzy Osbourne ha fatto preoccupare i fan, comunicando di essersi sottoposto a un complicato intervento chirurgico. Tuttavia, non è sceso nei dettagli. Ha evitato di specificare di cosa si trattasse, ma si è detto grato per l'affetto ricevuto. In queste ore, ha potuto riabbracciare i suoi fan, partecipando al Comic-Con di San Diego. Il settantatreenne ha dato anche informazioni circa le sue condizioni di salute.

Ozzy Osbourne si sta riprendendo dopo l'intervento chirurgico

Raggiunto al Comic-Con di San Diego da un giornalista di Entertainment Tonight, Ozzy Osbourne ha fatto sapere che pian piano si sta riprendendo, dopo il delicato intervento chirurgico a cui si è sottoposto. Nell'intervista, rilasciata venerdì 22 luglio, Ozzy Osbourne ha dichiarato, che la difficoltà più grande per lui è stata la solitudine, il mancato contatto con i tantissimi suoi ammiratori. Dunque, è contento di avere potuto salutarli al Comic-con:

Sono felice di vedere tutte queste persone. Questa è stata la parte più difficile per me, perché stavo cercando di riprendermi dall'intervento chirurgico. Pian piano ci sto riuscendo, è un lento risalire.

Nel 2020 gli è stato diagnosticato il Parkinson

Al di là dell'intervento chirurgico da cui si sta riprendendo, due anni fa – a gennaio 2020 – Ozzy Osbourne ha dovuto fare i conti anche con la diagnosi del morbo di Parkinson. Ospite di Good Morning America disse: