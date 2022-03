Le condizioni di Gigi D’Agostino dopo la malattia: “La sofferenza ti consuma” Gigi D’Agostino è tornato a informare i fan sulle sue condizioni di salute. Nel forum Casa Dag, infatti, il dj ha spiegato che continua a soffrire, ma almeno non peggiora.

A cura di Redazione Music

Gigi D’Agostino (Foto via Facebook)

Gigi D'Agostino torna a parlare delle sue condizioni di salute ma non lo fa sui suoi social, bensì sul forum Casa Dag su cui da sempre chiacchiera coi suoi fan. Il forum è uno dei primi link sulla pagina del sito ufficiale del dj che qualche mese fa ha annunciato di essere malato, provocando sconcerto e preoccupazione nella sua fanbase e tra tutti coloro che hanno ballato le sue canzoni, facendone uno dei Dj più famosi al mondo e uno degli italiani più ascoltati su Spotify, primo a superare il miliardo di stream per una sua canzone ("In my mind"). Sono passati 20 anni dalla creazione del forum e per l'occasione D'Agostino ha voluto condividere un pensiero.

"Oggi questa Casa compie 20 anni…. stavo pensando molto intensamente a tutto quello che abbiamo creato insieme" ha scritto D'Agostino alla sua community che subito gli ha augurato la guarigione, chiedendogli anche notizie sulle sue condizioni di salute. A quel punto il musicista ha spiegato che le cose sono tendenzialmente stabili, dicendosi contento che almeno non siano peggiorate: "le mie condizioni purtroppo non sono migliorate… però sono contento perchè non ci sono stati peggioramenti… voglio pensare che sia un buon segno… Certo la sofferenza consuma… ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e i pianti di dolore" continua D'Agostino che però chiude con una nota di speranza.

"Il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno che inizierò a sentire le prime tracce di sollievo….. voglio credere che andrà così" scrive il Dj, chiudendo con un messaggio ai fan: "Grazie per tutto l'affetto e la forza…. non potete immaginare nemmeno quanto mi aiutate l'amore fa tantissimo". Lo scorso settembre D'Agostino pubblicò un messaggio su Instagram in cui spiegò che stava combattendo da mesi "contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo" provocandogli un dolore costante. Poi dopo mesi di silenzio, il 15 gennaio scorso si mostrò con un deambulatore scrivendo: "Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza…".