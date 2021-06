Lo scorso 11 marzo, Gianni Morandi è stato vittima di un incidente domestico. Mentre stava bruciando alcune sterpaglie, ha perso l'equilibrio ed è caduto, provocandosi delle ustioni alle mani e alle gambe. È stato trasportato d'urgenza in ospedale. Solo i primi di aprile, Morandi ha fatto ritorno a casa, ma deve ancora medicare con cura le ferite. La moglie Anna Dan ha rilasciato un'intervista al settimanale DiPiù TV, nel corso della quale ha fatto chiarezza sulle condizioni di salute di Morandi.

Le condizioni di salute di Morandi: parla la moglie Anna Dan

Gianni Morandi, nonostante il brutto infortunio, non ha perso la sua travolgente energia. Sui social è tornato a interagire con i suoi fan con il solito brio. E questo porterebbe a pensare che il cantante si sia ormai completamente ristabilito. In realtà, il percorso per potersi dire del tutto guarito è ancora lungo. Anna Dan ha fatto sapere che l'artista si recherebbe ancora ogni giorno in ospedale per poter cambiare le medicazioni. Al momento, non è dato sapere quando potrà lasciarsi l'accaduto alle spalle: "La strada per la guarigione di Gianni purtroppo è ancora molto, molto lunga. Non è dato sapere quando mio marito si potrà considerare guarito, ogni giorno che passa è un passo in più verso la guarigione".

Gianni Morandi vorrebbe tanto tornare alla normalità

"Gianni è stato a Milano in sala registrazioni, ha inciso un nuovo pezzo e provato cose nuove”: ha dichiarato Anna Dan. Poi, ha spiegato che il desiderio più grande di suo marito, in questo momento, è potere finalmente tornare alla sua quotidianità. L'artista, come è comprensibile, spera di potere presto considerare l'accaduto solo un brutto e lontano ricordo: “Rivuole la normalità e desidera che l’incidente che gli è capitato rimanga solo uno spiacevole e brutto ricordo”.