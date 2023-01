Le 5 curiosità sulla canzone di Shakira: dal numero 2 all’ironia del padre di Pique su Whatsapp Cinque curiosità testuali nel nuovo brano di Shakira “BZRP Music Sessions 53”: dal gioco di parole con “Solpique” al fisco, fino alla strega sul balcone.

"BZRP Music Sessions 53" è stato uno degli eventi che ha scatenato più polemiche e polarizzazioni nell'ultima settimana, un brano del producer argentino Bizarrap in collaborazione con la cantante colombiana Shakira. Il singolo, diventato nelle prime 24 ore il brano latino più streammato di sempre, ha aperto una stagione di meme social, che hanno coinvolto grandi marchi, come Casio e Renault, ma soprattutto hanno fotografato il grottesco rapporto tra la cantante e il suo ex marito, l'ex calciatore del Barcellona e della nazionale spagnola Gerard Piqué. Infatti, "BZRP Music Sessions 53" ha rappresentato l'attacco più diretto della cantante verso l'ex marito con cui ha condiviso 11 anni di matrimonio, dopo la pubblicazione dei brani "Te Felicito" e "Monotonia", che raccontavano aspetti molto intimi del loro rapporto, dalla rabbia sconfinata del primo brano alla delusione umana per la monotonia raggiunta nel loro matrimonio nel secondo.

Le 5 curiosità su BZRP Music Sessions 53 di Shakira

In "BZRP Music Sessions 53" invece, oltre agli attacchi più diretti che hanno subito fatto notizia, come "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio", ma anche "una lupa come me non è per i pivelli", c'è stato bisogno di qualche secondo di riflessione in più sui significati nascosti di alcuni degli attacchi. Dal gioco di parole in spagnolo su "solpique", al riferimento alla madre e ai problemi con il fisco, che hanno attanagliato la coppia durante il periodo pandemico. Senza dimenticare la strega esibita sul balcone da parte di Shakira, ma anche altre curiosità rivelate dai media spagnoli, come il padre del calciatore che ha cambiato il suo stato su Whatsapp, inserendo "Bailando con lobos", letteralmente tradotto "Ballando con i lupi", in riferimento al testo di Shakira. Ecco le cinque curiosità più evidenti nel brano "BZRP Music Sessions 53" di Shakira.

"Yo solo hago música, perdón que te salpique": Shakira nel brano evidenzia come le reference legate al calciatore siano solo il risultato di una produzione musicale, ma nel secondo periodo, utilizza il termine "salpique", chiaro riferimento al cognome dell'ex marito, per scusarsi ironicamente di quanto questi brani stiano sporcando la sua immagine pubblica.

Shakira e la suocera Montserrat Bernabéu

"Mi hai lasciato con mia suocera come vicina / I media alla mia porta e in debito con il fisco": Shakira descrive la situazione post separazione con l'ex calciatore e icona del Barcellona Gerard Pique. La donna ha come vicina di casa la suocera, e a testimoniare i rapporti freddi tra le famiglie, una strega montata sul balcone di casa di Shakira, rivolta proprio alla madre del calciatore catalano, mentre in riproduzione continua riempiva il silenzio il nuovo singolo della cantante . Rispetto ai debiti con il fisco invece, la situazione risale ai primi mesi del 2020, quando il Fisco spagnolo ha confermato che la cantante colombiana Shakira ha commesso una frode fiscale pari a 14,5 milioni di euro. Tra il 2012 e il 2014 la cantante non avrebbe pagato quanto dovuto di IRPEF a seguito del suo trasferimento in Spagna.

"Ha il nome di una brava persona / Chiaramente non è come sembra": Shakira riprende il nome dell'attuale fidanzata del suo ex marito, la 23enne Clara Chia Marti, nell'utilizzo in spagnolo della parola "claramente".

