Testo e traduzione di Monotonia, Shakira attacca Piquè: “Sei freddo come a Natale” A pochi mesi dall’uscita di Te Felicito, Shakira ritorna con Ozuna per Monotonia. Il testo e la traduzione del brano che racconta della separazione con Piquè.

A cura di Vincenzo Nasto

Pique e Shakira nel video di "Me enamoré" e in "Monotonia"

La complessità di un amore terminato, destinato a diventare un caso pubblico, non ha fermato Shakira negli ultimi mesi nel pubblicare due brani come "Te Felicito" e "Monotonia". Due atti di separazione che raccontano anche i momenti diversi del dolore della cantante colombiana: la rabbia di "Te Felicito" non sembra apparire nel nuovo brano di Shakira con Ozuna. "Monotonia", invece, è il racconto triste di una donna consapevole della fine della storia, puntando alla monotonia del rapporto come causa della separazione con il proprio partner. Nel video, l'uomo che spara al cuore della cantante, indossa gli stessi abiti di Gerard Piquè nel video di "Me enamoré", una reference che ha aumentato la viralità del video sui social.

Il significato di Monotonia

"Non è stata colpa tua, né mia, era colpa della monotonia. Non ho mai detto niente, ma mi ha fatto male, sapevo che sarebbe successo". Potrebbe essere riassunta in questa strofa iniziale il messaggio di Shakira, che racconta gli ultimi tempi della sua relazione con il calciatore del Barcellona Gerard Piquè. Attraverso il brano, Shakira racconta anche la sofferenza provata per il clamore mediatico della sua separazione dal calciatore, rappresentato attraverso il cuore calpestato nel video dai passanti. Infine, una delle frasi che ha attirato le attenzioni dei creator sui social, è la metafora sulla freddezza raggiunta nel rapporto con Piqué: "Sei freddo come a Natale".

Il testo di Monotomia

Woh-oh-oh-oh-oh, eh

Yeah

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah)

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah)

Yo sabía que esto pasaría (Oh-oh-oh)

De repente ya no eras el mismo (El mismo)

Me dejaste por tu narcisismo (Egoísmo)

Te olvidaste de lo que un día fuimos (Woh-oh, oh-oh)

Eh-eh, ey

Tú distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud

Tú no daba’ ni la mitad, pero sí sé que di más que tú

Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando

Este amor no ha muerto, pero está delirando

Ya de lo que había ya no hay na’

Te lo digo con sinceridad

To’ está frío como en Navidad

Es mejor que esto se acabe ya (Ya, ya)

No me repitas otra vez, que esa ya la vi (Ya la vi)

Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí (Más a mí)

Es un adiós necesario

Lo que un día fue increíble se volvió rutinario

No me saben a nada tus labios

Ahora es todo lo contrario, y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah)

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo (Mismo)

Siempre buscando protagonismo

Y te olvidaste de lo que un día fuimos

Eh-eh, ey

La traduzione di Monotonia

Non è stata colpa tua, né mia

Era colpa della monotonia

Non ho mai detto niente, ma mi ha fatto male

Sapevo che sarebbe successo

Tu nella tua cosa, io che faccio lo stesso

Sempre alla ricerca del protagonista

Hai dimenticato cosa eravamo un giorno

E la cosa peggiore è quella

Non è stata colpa tua, né mia

Era colpa della monotonia

Non ho mai detto niente, ma mi ha fatto male

Sapevo che sarebbe successo

Improvvisamente non eri più lo stesso (lo stesso)

Mi hai lasciato a causa del tuo narcisismo (egoismo)

Hai dimenticato cosa eravamo un giorno (Woh-oh, oh-oh)

Hey Hey Hey

Sei distante con il tuo atteggiamento, e questo mi ha riempito di irrequietezza

Non hai dato nemmeno la metà, ma so che ho dato più di te

Stavo correndo per qualcuno che non stava nemmeno camminando per me

Questo amore non è morto, ma è delirante

Da quello che c’era, non c’è più

Te lo dico onestamente

Sei freddo come il Natale

È meglio che sia finita ora (ora, ora)

Non ripetermi più, che l’ho già visto (l’ho già visto)

Che ti amo, ma è che mi amo di più (più me)

È un addio necessario

Ciò che una volta era incredibile è diventato routine

Le tue labbra non sanno di niente per me

Ora è il contrario, e la cosa peggiore è quella

Non è stata colpa tua, né mia

Era colpa della monotonia

Non ho mai detto niente, ma mi ha fatto male

Sapevo che sarebbe successo

Tu nella tua cosa, io che faccio lo stesso (stesso)

Sempre alla ricerca del protagonista

E hai dimenticato cosa eravamo un giorno

Hey Hey Hey