LDA ha dedicato “Tasche piene di sassi” di Jovanotti al suo fratellino ad Amici 21 Nell’ultima puntata di Amici 21, LDA ha dedicato una cover di “Tasche piene di sassi” di Jovanotti a suo fratello, nato dalla nuova relazione di Gigi D’Alessio.

A cura di Vincenzo Nasto

LDA e Gigi D’Alessio

Per la prima volta sembrano essersi scambiati i ruoli Luca D'Alessio, aka LDA, e suo padre Gigi D'Alessio, più noto cantautore. Infatti, nell'ultima puntata di Amici, il programma di cui LDA è tra gli artisti favoriti alla vittoria finale, il giovane cantante ha dedicato una canzone al suo nuovo fratellino, nato lo scorso 24 gennaio. Il piccolo, figlio di Gigi D'Alessio e della sua nuova compagna Denise Esposito, aveva già ricevuto un messaggio speciale da LDA, che aveva commentato il post dell’annuncio della nascita con la scritta: "Ho due fratellini spettacolari". Nell'ultima puntata di Amici, davanti all'ospite Elodie, LDA ha voluto riproporre il successo del 2011 di Jovanotti "Tasche piene di sassi", con una sua strofa ad anticipare il famosissimo ritornello. Un momento emozionante e una dedica speciale.

L'emozione prima dell'esibizione

In un momento magico che lo vede in testa alla classifica delle certificazioni dell'attuale edizione di Amici, LDA, nome d'arte di Luca D'Alessio, ha lasciato una nuova pepita nel programma. Un momento emozionante avvenuto durante l'ultima puntata, quando i giovani cantanti hanno dovuto esibirsi di fronte a Elodie, con la propria cover. Quando è arrivato il turno di LDA, l'emozione del giovane cantante napoletano sembrava averlo sopraffatto, dopo aver annunciato che sarebbe stata la cover di "Tasche piene di sassi". Il brano del 2011 di Jovanotti ha conquistato il doppio disco di platino e negli anni diventerà una delle canzoni più importanti della sua discografia, una dedica a Viola Cardinali, madre del cantautore, scomparsa nel 2010, prima dell'uscita del 18° album in studio "Ora".

La strofa dedicata al fratello appena nato

Il cantante ha esordito affermando: "Volevo riscrivere una strofa per fare una dedica a una persona che ancora non ho conosciuto e che spero di conoscere il prima possibile. Cioè, oddio. Magari finiamo questo percorso e poi…". Dopo aver scatenato la curiosità del pubblico, a chiarire e tranquillizzare il cantante ci ha pensato Maria De Filippi: "Puoi anche dire per chi è, eh. Non è vietato dalla legge". Lì la rivelazione, con LDA che afferma: "Mio fratello appena nato". Il giovane artista riscrive la strofa che precede il ritornello, una ballad d'amore verso il piccolo nato lo scorso mese: "È nata un’altra stella nel mondo, peccato che ho soltanto due foto. Provo a cullarlo lontano in un sogno, non ci riesco perché ormai dormo poco. Giocherai coi giochi con cui giovavo anch’io. Ti darò ciò che in passato è stato mio. Aprirò i tuoi occhi come ha fatto Dio. Così da non fare gli errori che ho fatto io. Ti darò il mio mignolo per stringerlo, nella mia mano perché sei piccolo. Regalarti il cuore per dipingerlo. Ricorda ci sarò". Il sorriso di Elodie e l'applauso del pubblico non fanno altro che sciogliere un'emozione spontanea, che si dipinge sul viso di LDA.