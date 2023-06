LDA al papà Gigi D’Alessio: “Quando le canzoni di 14 anni fa di tuo padre sono più virali delle tue” LDA ha pubblicato su TikTok un video ironico con il padre Gigi D’Alessio: “Quando le canzoni di 14 anni fa di tuo padre sono più virali delle tue”.

A cura di Vincenzo Nasto

LDA e suo padre Gigi D’Alessio 2023, profilo ufficiale TikTok @lucadalessio_real

Ancora una volta, dopo Primo appuntamento, Gigi D'Alessio è in tendenza su TikTok con il brano Non riattaccare, un trend da quasi nove milioni di visualizzazioni. Un successo che ha toccato anche il figlio, LDA, uscito con il suo singolo estivo Granita lo scorso 26 maggio. Sul suo profilo TikTok infatti, è apparso un video che ritrae LDA con in sottofondo il brano del maggio 2009, mentre viene cantata la strofa: "Quando ho visto che ti ha salutato, lo so che non mi sono controllato ed è per questo che io l'ho aggredito e me ne sono andato". Proprio sull'ultima parte, LDA mima il gesto dell'aggressione mentre compare in camera anche suo padre Gigi D'Alessio. A spiegare il motivo del video ironico, ci pensa lo stesso LDA nella descrizione del video: "Pov: quando le canzoni di 14 anni fa di tuo padre vanno più virali delle tue attuali".

Non riattaccare di Gigi D'Alessio in tendenza su TikTok e lo scherzo di LDA

LDA continua a mantenere un registro comunicativo sui social molto ironico e il suo ultimo video su TikTok, che ha raccolto in poco meno di 24 ore quasi tre milioni di visualizzazioni, non fa eccezione. Il giovane cantante che lo scorso 26 maggio ha pubblicato il singolo estivo Granita, ha voluto ironizzare sulla viralità raggiunta dal padre con un brano del 2009 come Primo appuntamento, contenuto nell'album 6 come sei. LDA infatti, con la canzone in sottofondo che è stata utilizzata in oltre 13mila video, ha ripreso se stesso mentre suo padre canta: "Quando ho visto che ti ha salutato, lo so che non mi sono controllato ed è per questo che io l'ho aggredito e me ne sono andato". Due punti su cui focalizzarsi, la mimica dell'aggressione quando appare nel video, seduto a pochi passi da lui, suo padre Gigi D'Alessio, ma soprattutto la descrizione del video: "Pov: quando le canzoni di 14 anni fa di tuo padre vanno più virali delle tue attuali".

Il successo di Granita, l'ultimo singolo di LDA

Nella didascalia del video, LDA ha tenuto a precisare l'intento ironico del video: "Sono ironico ovviamente, Gigi D’Alessio sei la mia vita". Tra gli oltre 3500 commenti al video, in molti hanno sottolineato come abbia sicuramente vinto questo trend, a cui avevano partecipato creator come Alessia Lanza, ma anche Aurora Celli e Alberto Vigone. Nel frattempo, Granita ha raccolto oltre 360mila stream in meno di un mese e il brano su TikTok è stato utilizzato in più di 4mila video.