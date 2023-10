Lazza presenta il Red Bull 64 Bars Live: “Vorrei fare gli stadi internazionali come i Maneskin” Lazza ha parlato nelle ore precedenti alla sua prima partecipazione al Red Bull 64 Bars Live, con una parentesi sullo stato di salute del rap e del suo amore per Napoli.

Lazza, Red Bull 64 Bars

Mancano poche ore al secondo appuntamento del Red Bull 64 Bars Live di Napoli e i main artist, che saliranno sul palco dalle 20:15. Tra i protagonisti più attesi in piazza Ciro Esposito a Scampia, c'è sicuramente Lazza, alla prima partecipazione, come per Luché. L'autore di Sirio, che ha firmato lo scorso aprile il suo primo episodio, si è raccontato ai microfoni dei giornalisti presenti in conferenza stampa. Tra le dichiarazioni d'intenti sul suo futuro, oltre agli stadi in Italia, un percorso all'estero come quello dei Maneskin: "Vorrei fare un tour internazionale come i Maneskin, sarebbe incredibile suonare al Madison Square Garden".

Lazza: "Ci sono colleghi che usano la musica per far parlare più di loro e insultare qualcun altro"

Dall'amore per Napoli vissuto negli ultimi anni, dove 5mila persone cantano per 15mila, alla sua presenza ai concerti di Gigi D'Alessio, Lazza dedica un pensiero anche al pubblico che arriverà stasera a Scampia, in una cornice che l'ha sorpreso. "È sempre incredibile venire a suonare a Napoli, oggi penso a loro e al fatto che sono abituati a vedere altro". Lazza ritorna anche sullo stato di salute del rap italiano, che ha trovato la sua dimensione migliore, quando è riuscita a collaborare e crescere assieme: "Inizialmente anche mia madre mi diceva di lasciare stare. Adesso abbiamo concerti nei palazzetti e negli stadi. Poi ci sono colleghi miei che usano la musica per far parlare più di loro e insultare qualcun altro".

Lazza: "Sono arrivato a Sanremo con un disco per 20 settimane in classifica, mi sono aperto anche a un altro pubblico"

Sul futuro, Lazza è ritornato alla questione stadio "Adesso il mio obiettivo sono gli stadi, che non sono riuscito ancora a fare in Italia", ma anche sul riconoscimento, da parte degli artisti internazionali, di ciò che è diventato il pubblico italiano: "Basta vedere ciò che è accaduto con Travis Scott o The Weeknd che non sono a riuscito a vedere perché ero in tour". Per chi invece pensava a un cambio di genere per Lazza e su chi potesse pensare a Cenere come una canzone da "meteora", lo stesso Lazza ha risposto: "Io arrivavo a Sanremo con un disco per venti settimane primo in classifica e un tour con centinaia di migliaia di biglietti venduti. Non è cambiato niente, semplicemente mi sono aperto anche a un altro pubblico".