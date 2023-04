Lazza, Madame, Tananai, Mengoni: dopo due mesi Sanremo 2023 domina ancora le classifiche A due maesi dalla fine del Festival di Sanremo, le canzoni e gli artisti saliti sul palco dell’Ariston dominano ancora le classifiche.

A cura di Redazione Music

Marco Mengoni e Lazza durante la finale di Sanremo 2023

Sono passati due mesi esatti dalla vittoria di Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2023 e le canzoni continuano a dominare le classifiche, così come gli album dei suoi e delle sue protagoniste. Due mesi da quando "Due vite" ha prevalso su "Cenere" di Lazza e "Supereroi" di Mr Rain, che si sono classificate rispettivamente seconda e terza, con la cinquina finale chiusa da "Tango" di Tananai e da "Alba" di Ultimo. Erano bastate poche settimane per capire come quelle canzoni erano piaciute, collezionando ascolti in streaming e passaggi in radio, con la prospettiva di migliorare anche quanto successo lo scorso anno.

E a 60 giorni, quindi, le classifiche Fimi parlano chiaro, così come quelle radio che ancora passano massivamente alcune delle canzoni ascoltate sul palco dell'Ariston. Continua, per esempio il dominio di Lazza e della sua "Cenere" in testa alla classifica FIMI dei singoli più ascoltati. Il cantante milanese continua a tirare la volata, seguita da Tananai e al sua Tango, una delle sorprese di questa edizione del Festival, in grado di guadagnare credibilità e ascolti a ogni serata e anche dopo. Sono cinque le canzoni sanremesi nelle prime 10 posizioni, con "Due vite" in quarta posizione, "Supereroi" in sesta e "Il bene nel male" in ottava.

A proposito di Madame, la cantante ha appena conquistato anche la testa della classifica degli album con il suo nuovo album "L'Amore" che si è presa il primo posto, esordendo al settimo posto tra gli album più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend d'esordio. Tra gli album sono quattro tra i primi dieci quelli dei sanremesi, con "Sirio" di Lazza in seconda posizione, "Rave, Eclissi" di Tananai in quarta e "Materia (Pelle) di Marco Mengoni in ottava, mentre nelle classifiche radio fa capolino anche Elodie, che mantiene il quarto posto.

Per capire quanti ascolti hanno avuto le canzoni del Festival a oggi, basta spulciare un po' tra le certificazioni ufficiali. Possiamo vedere come "Cenere" sia al suo terzo platino, davanti a "Due vite" che ne ha due di certificazioni così come Supereroi di Mr Rain, mentre ne ha uno Tango, così come Due di Elodie e Il bene nel male di Madame, appunto, con Ultimo che si gode l'oro di Alba (che è platino come album), così come Colapesce e Dimartino, Furore di Paola e Chiara e Duemilaminuti di Mara Sattei, tra gli altri.