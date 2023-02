Lazarus, l’opera di David Bowie debutta a teatro con Manuel Agnelli e Casadilego Lazarus di David Bowie debutta a teatro in una versione italiana con Manuel Agnelli come protagonista nel ruolo di Newton e Casadilego, vincitrice di X Factor 2020, nei panni di The Girl.

Debutterà per la prima volta in Italia al Teatro Bonci di Cesena il 22 marzo 2023, con la regia del direttore di ERT Valter Malosti, lo spettacolo Lazarus: l'opera rock di David Bowie che l'artista scrisse poco prima della sua morte insieme con il drammaturgo irlandese Enda Walsh. La sceneggiatura è considerata "il regalo d'addio di Bowie al mondo" e il 7 dicembre del 2015, dopo l'ultima apparizione pubblica dell'artista britannico, ERT/Teatro Nazionale ha ottenuto i diritti in esclusiva nazionale per dare vita a una versione italiana dello spettacolo affidata alla regia di Valter Malosti che ha potuto confrontarsi con lo stesso Walsh.

In questa nuova versione, a vestire i panni del protagonista Newton, il migrante interstellare del noto romanzo di Walter Tevis L’uomo che cadde sulla terra (1963), come fece Bowie nell'omonimo film di Nicolas Roeg uscito nel 1976, ci sarà Manuel Agnelli, il frontman degli Afterhours. Il cantante sarà affiancato da Casadilego, vincitrice di X Factor 2020 che interpreterà The Girl e dalla coreografa e danzatrice Michela Lucenti. Ci saranno, inoltre, altri 11 interpreti e 7 musicisti.

L’opera è insita di mistero: Newton vive sospeso al confine tra la vita e la morte, prigioniero di sé stesso e isolato, nel suo appartamento, afflitto dalla depressione e dalle alterazioni dell’alcol, in preda ai fantasmi della sua psiche che mescola realtà e sogno. Un’allegoria autobiografica che ha affascinato le platee di tutto il mondo e che ripercorre i temi centrali della poetica dell'ultimo album di Bowie: l’invecchiamento, il dolore, l’isolamento, la perdita dell’amore, l’orrore del mondo e la psicosi indotta dai media.

Nello spettacolo gli artisti si esibiranno omaggiando i più grandi successi dell'artista, da Heroes a Life on Mars? fino a Changes, compreso Lazarus che ha dato il nome all'opera. La tournée partirà da Cesena, dove lo spettacolo è in programma fino al 26 marzo, poi si sposterà a Modena, Rimini, Roma, Bologna, Napoli, Lugano, Milano, Ferrara e Torino, dove si concluderà il 18 giugno.