Lauryn Hill ritorna con i Fugees per celebrare i 25 anni dal suo primo album da solista Lauryn Hill annuncia il tour celebrativo per i 25 anni di The Miseducation of Lauryn Hill: nelle date americane saliranno sul palco con lei gli altri due membri dei Fugees.

A cura di Vincenzo Nasto

Fugees 2005, foto di Frank Micelotta per Getty Images

Il 25 agosto 1998, Lauryn Hill pubblicava il suo primo album solista, un progetto che sarebbe diventato una pietra miliare nella geografia del rap statunitense, ma non solo. Una delle voci più apprezzate d'oltreoceano, membro appariscente dei Fugees con cui aveva conquistato la notorietà, Lauryn Hill è stata una delle madri del genere, e lo testimoniano dopo 25 anni le celebrazioni al 50esimo anniversario dell'hip hop che si son tenute a New York, dov'è apparsa sul palco con Nas. A 25 anni di distanza dalla pubblicazione di The Miseducation of Lauryn Hill, la cantante ha deciso di tornare in tour per celebrare l'anniversario di uno dei suoi album più fortunati. Per l'occasione, Hill ha deciso di riunire il gruppo storico, invitando nelle sue date americane e canadesi i suoi compagni Pras Michael e Wyclef Jean. Il tour, che partirà l'8 settembre da Minneapolis, attraverserà in 17 date gli Stati Uniti e il Canada, volando anche in Australia e in Nuova Zelanda.

Il successo di The Miseducation of Lauryn Hill e il tour rinviato con i Fugees

Come ha dichiarato Lauryn Hill in una nota stampa: "The Miseducation of Lauryn Hill è ed è stata una canzone d'amore per i miei genitori, la mia famiglia, la mia gente, i miei antenati musicali e culturali, i miei insegnanti, i miei amori, il mio Creatore. Ho scritto canzoni d’amore e di protesta sugli argomenti e gli interessi che mi hanno ispirata e commossa". L'album che ha venduto oltre 18 milione di copie in tutto il mondo, vinto Grammy ed è stato incoronato da Rolling Stone Usa come il miglior album rap della storia, è l'occasione anche per una reunion con la band, dopo vari tentativi falliti. Basti ritornare al tour del 2004 per la pubblicazione di Take It Easy, che avrebbe dovuto portare la band a un nuovo album, mai veramente pubblicato. O facendo un passo in avanti, quando la reunion per i 25 anni di The Score, il loro album vincitore di un Grammy, fu annullata e posticipata a causa della pandemia da Covid-19.

La presenza di Pras Michael dopo la condanna

Questa volta, invece, non dovrebbero esserci problemi su come la band si esibirà dal vivo, dopo l'anteprima al festival Roots Picnic come headliner. Com'è possibile comprendere dalla scelta di esibirsi solo negli Stati Uniti e in Canada, la presenza di Pras Michael sul palco con gli altri due membri della band dovrebbe essere confermata. L'uomo, che lo scorso aprile era stato condannato per cospirazione, riciclaggio e per aver agito come spia per un governo straniero, potrebbe non poter lasciare gli Stati Uniti. L'uomo, secondo i capi d'accusa, avrebbe ricevuto 20 milioni di dollari dal finanziere malese Jho Low per influenzare in vario modo la politica statunitense in favore di quest’ultimo. Jho Low è noto per essere al centro di un enorme scandalo finanziario che riguarda il fondo di investimenti malese 1MDB, a cui avrebbe sottratto più di 4 miliardi di dollari.