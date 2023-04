Il fondatore dei Fugees Pras accusato di spionaggio e cospirazione: rischia 20 anni di carcere Il rapper Pras, fondatore dei Fugees, è stato accusato di dieci gravi capi di imputazione, compreso spionaggio e riciclaggio. Ora rischia fino a 20 anni di carcere.

A cura di Francesco Raiola

Pras Michel (Tasos Katopodis/Getty Images)

Accusato tra i dieci capi di imputazione di riciclaggio, cospirazione e aver agito come spia per un governo straniero, l'ex membro dei Fugees, Prakazrel "Pras" Michel è stato condannato in primo grado e ora rischia fino a 20 anni di carcere. L'ex cantante, vincitore anche di Grammy, ha dovuto difendersi da accuse molto pesanti in un processo che ha visto tra i testimoni anche Leonardo Di Caprio e che ha coinvolto anche du ePresidenti degli Stati Uniti come Barack Obama e Donald Trump: per l'accusa, infatti, Pras sarebbe stato il ponte per affari illeciti da parte di un imprenditore malese, attualmente latitante che cercava di influenzare la politica americana anche da parte della Cina.

Il cantante, che si è detto deluso per come è andato il processo, si è difeso dicendo che era stato vittima di un raggiro. Pras avrebbe avuto circa 20 milioni di dollari da parte del malese Low Taek Jho, noto come Jho Low, da utilizzare in vari modi: avrebbe dovuto finanziare la campagna di Obama tramite alcune teste di legno, vista l'impossibilità da parte di stranieri di finanziarle, successivamente avrebbe cercato, durante l'amministrazione Trump, di fare pressioni affinché cadessero le accuse proprio verso il finanziatore malese, protagonista di uno scandalo finanziario che riguarda il fondo di investimenti 1MDB: l'uomo, infatti avrebbe costruito un programma di riciclaggio di denaro e corruzione rubando miliardi dal fondo di investimento statale malese 1MDB. Il finanziatore malese era anche molto attivo a Hollywood finanziando molte produzioni importanti, tra cui "The Wolf of Wall Street".

Il rapper, infine, è stato pagato anche per cercare di fare pressioni sul Governo statunitense per far estradare in Cina dissidente nei confronti di Pechino, arrestato negli Usa. Tra i testimoni c'era anche l'ex Procuratore Generale dell'amministrazione Trump Jeff Sessions che ha detto di sapere delle pressioni cinesi per far estradare l'uomo ma che non conosceva Michel. Pras, che cercava un riconoscimento politico, è stato fondatore di una delle band che hanno scritto la storia contemporanea della musica americana. Assieme a Wyclef Jean e Lauryn Hill, infatti, Pras aveva fondato i Fugees, band di canzoni come "Killing me softly" e "Ready or not".