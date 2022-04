Laura Pausini virale su TikTok: oltre 3 milioni le views per la challenge #duettaconlaura A due settimane dall’arrivo su TikTok di Laura Pausini, è diventata virale la challenge #duettaconlaura, a cui ha partecipato anche Alessandro Cattellan.

Laura Pausini e Alessandro Cattellan 2022, challenge #duettaconlaura su TikTok

Solo lo scorso 18 aprile, Laura Pausini pubblicava il suo primo post su TikTok, il primo passo della cantante emiliana su una piattaforma che già da anni utilizzava i suoi singoli: tra i più importanti sicuramente "En cambio no", con oltre 54mila video creati con il brano in sottofondo. Proprio la cantante aveva commentato il suo arrivo sulla piattaforma, confessando l'arrivo dei tantissimi video di TikTok come messaggio privato: "Ricevo di continuo tantissimi TikTok dei miei fan con le mie canzoni, c’è chi canta, chi balla, chi recita. Quando hanno iniziato a chiedermi di iscrivermi, non ho potuto dire di no! Sono sicura che insieme ci inventeremo tanti contenuti".

Ora il profilo di Laura Pausini conta già più di 58mila follower e 147mila like, in poche settimane. Ma i numeri sono destinati ad aumentare, sia per l'uscita di "Scatola", il suo nuovo brano, ma anche per il documentario su Amazon Original "Laura Pausini – Piacere di conoscerti". Un viaggio negli oltre 30 anni di carriera della cantante, dal primo Festival di Sanremo a ciò che la attende il prossimo 10 maggio: l‘esordio sul palco del PalaOlimpico di Torino per l'Eurovision Song Contest 2022. Infatti la cantante, insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, saranno i presentatori dell'evento musicale che riunisce il suono europeo sotto un'unica bandiera: favoriti Mahmood e Blanco con "Brividi", ma parteciperà alla kermesse anche Achille Lauro con il singolo "Stripper".

@laurapausini Segui i colori presenti sullo schermo e duetta con me sulle note di Scatola! #DuettaConLaura ♬ Scatola – Laura Pausini

Ma non solo "En cambio no", versione spagnola di "Invece no": anche "Celeste", canzone scritta da Pausini per la nascita della figlia Paola, ha superato i 30mila video creati su TikTok. Negli ultimi giorni, la presenza dell'artista sulla piattaforma ha subito un forte boost numerico, anche dovuto alla challenge #duettaconlaura. Annunciata appena due giorni fa dalla stessa cantante sul suo profilo con un video dimostrativo, #duettaconlaura segue la challenge #scatola, con cui la cantante aveva chiesto ai creator di utilizzare le foto personali del passato per raccontare la propria evoluzione negli anni.

Questa volta, invece, Pausini ha deciso di cantare con i propri fan, duettando sulle note di "Scatola", che prevede una prima parte interpretata dalla cantante, una seconda parte dai creator, e il ritornello in sincro. Ma non è finita qui, perché molti creator hanno deciso di rendere più varia la challenge, non interpretando solo il duetto. Alcuni video iniziano con i creator che esclamano: "Hai presente quando Laura Pausini diceva", terminando poi il video con l'interpretazione di un brano della cantante emiliana. Il successo della challenge si osserva nei numeri sulla piattaforma, oltre 3.1 milioni di visualizzazioni su TikTok in soli due giorni: alla sfida ha partecipato anche il collega Alessandro Cattelan.